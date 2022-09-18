高雄打開「防空洞秘境」！西子灣隱藏隧道可容2千人　期間限定開放

▲高雄將期間限定開啟西子灣隧道「隱藏版防空洞」，更透過聲景設計，帶來沈浸式體驗。（圖／高雄市政府文化局）

記者林育綾／綜合報導

高雄將期間限定開放西子灣隧道內的「隱藏版防空洞」，曲折交錯的通道內，可容納2千多人避難；如今規劃為「2022台灣設計展在高雄」的城市歷史展區之一，將於9/30~10/23展出，9/19起開放預約，更透過插畫設計、聲景設計的沈浸式體驗，讓民眾能身歷其境感受躲避空襲轟炸的防空演習，強化對全民防衛的認知。

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▲「隱藏版的防空設施」，長達400公尺，可容納2千多人避難。（圖／高雄市政府文化局）

高雄哈瑪星直通中山大學的西子灣隧道，其實內有玄機，壁面可通往「隱藏版的防空設施」，長達400公尺，可容納2千多人避難。高雄市長陳其邁表示， 高雄擁有大量軍事坑道、防空洞、碉堡等設施遺址，而這裡在歷史與地理位置上具特殊意義。

通道內曲折交錯，讓人有「時空旅行」的感受，像是內含避難、醫護、行政⋯等舊港務局戰時指揮部的設施空間，至今還掛著「高雄港務局戰時指揮部」的牌子。而此次透過開放過去的防空設施，運用設計手法，傳遞全民防衛知識，民眾可藉此一探「隧道秘境」，感受現場特殊的歷史氛圍。

▲▼通道內曲折交錯，讓人有「時空旅行」的感受。（圖／高雄市政府文化局）

副市長史哲也提到，2022台灣設計展在高雄，除了匯集台灣設計能量，更應該呼應當代情勢與社會對話。此次打開的隱藏版防空洞，展覽名為「部署壽山—西子灣隧道與全民防衛展」，以西子灣隧道及防空洞的軍事色彩為題，透過資訊設計、插畫設計，導入國防安全知識，強化民眾對全民防衛的認知，還透過重現躲避空襲轟炸的聲景設計，為全民防衛運動帶來最「體感」的機會教育。

▲▼透過聲景設計，帶來沈浸式體驗，重現躲避空襲轟炸的氛圍，為全民防衛運動帶來最「體感」的機會教育。（圖／高雄市政府文化局）

高雄市文化局長王文翠說明， 2004年文化局將西子灣隧道及其防空設施指定為歷史建築，經過多方共同維護，強化安全及照明設施後，讓原本被視為禁地的防空隧道，成為空間活用的文化場域。這次策展更擴大開放防空洞範圍，串連登山街60巷獨特的文史空間，民眾將體驗「從社區進入防空設施」，經歷如防空演習般的看展過程。

▲▼高雄將期間限定開啟西子灣隧道「隱藏版防空洞」。（圖／高雄市政府文化局）



「部署壽山—西子灣隧道與全民防衛展」將於9/30~10/23期間限定展出，除了把防空洞打造成展場，將龐雜的全民國防資訊視覺化，更以場域沉浸式的體驗，讓觀展民眾實際感受躲避空襲轟炸的戰時氛圍。展覽採預約制，9月19日中午12點起於「高雄幣平台」開放預約參觀。