屏東資源回收廠狂燒12hrs今晨終撲滅　屏東環保局：一定開罰！

▲屏東縣新園鄉回收場火警，在16日00時28分撲滅，現場殘火處理中。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、翁子皓／屏東報導

屏東縣新園鄉一處資源回收廠昨(15日)中午傳出大火，現場火勢迅速延燒，濃烈的黑煙竄空。屏東縣消防局獲報，出動18車37人前往，在火勢延燒12小時後，於今天（16日）凌晨0時28分成功撲滅。目前消防局第三大隊長許朝陽帶隊，在現場處理殘火中，並找來2台怪手協助開挖。

▲屏東縣新園鄉昨日一處資源回收場傳出火警。（圖／翻攝爆料公社）

屏東縣消防局15日中午11時27分接獲民眾報案，新園鄉中慶巷內一處回收場火警，立即派遣新園、東港、萬丹、南州、崁頂、屏二、竹田、潮州、內埔及特搜大隊、第三大隊，各式人車18車37人前往，11時33分第一梯次搶救人員到場回報現場為回收場起火，警消在16日凌晨0時28分撲滅火勢。今日消防局第三大隊長許朝陽帶隊指揮，出動9車17人，並有2台怪手協助開挖，在現場處理殘火。

▲屏東資源回收場大火！ 巨大焦黑濃煙竄空。（圖／記者陳崑福翻攝）

環保局表示，有關新園鄉資源回收廠昨日發生火災造成空氣污染1案，環保局已於昨日下午4時派員前往現場進行採樣，後續將依違反空氣污染防制法第32條規定，在各級防制區內不得有從事燃燒致產生明顯之粒狀污染物行為，並依同法第67條規定裁處新台幣10萬元以上500萬元以下罰鍰。

屏東環保局局長顔幸苑表示，一定會針對業者開罰。依據廢棄物清理法第41條規定，該場未領有廢棄物清除、處理許可文件，從事廢棄物清理者，依同法第46條處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1,500萬元以下罰金。