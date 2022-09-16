婆家13人大家庭！她帶球閃婚「腦補8點檔惡戰」　結局感動3千人

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻在臉書PO文表示，和老公是閃婚並且帶球嫁，當時得知婆家是13個人的大家庭，腦中浮現出來的是8點檔那樣的婆媳惡戰，「事實證明我錯了！」婚後的懷孕期間不僅每天睡到自然醒，孩子出生之後婆婆也不會干涉教養，就連和老公意見分歧時，婆婆也會幫她說話。其他網友看到原PO超溫馨的婆媳關係，紛紛留言送上祝福，「看了好感動」、「恭喜妳遇上好婆婆」。

▲原PO以為婚後會與婆家相處不睦，沒想到大家都超級和善。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「靠北婆婆2.0」的文章中提到，和老公是閃婚，當時還是帶球嫁，在得知婆家是13個人的大家庭時（都住在同一棟透天厝），「我心中就有無止盡的腦補，會不會像8點檔一樣婆媳關係超緊繃？事實證明我錯了！」實際相處過後，婆家每個人對她都很好，懷孕期間因為身體不舒服，每天都是睡到自然醒，但餐桌上永遠會留一份她的飯菜，到了懷孕後期，肚子太大壓到神經，婆婆還會進房間幫忙按摩。

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原PO說，現在小孩已經1歲多了，婆婆從來不會干涉教養問題，甚至覺得她比較辛苦，婆媳倆假日會一起包水餃，她也會跟婆婆學做飯，這是在原生家庭從未有過的體驗，有時候2人還會一起小酌聊天，不知不覺就聊了3個小時，「我把婆婆當成我的媽媽，什麼話都會跟她說。我跟老公有意見分歧的時候，婆婆都會站在我身後幫我講話。真的生了小孩才會知道是不是遇到好老公、好婆婆，媽媽（指婆婆）我愛妳！」

文章公開之後，吸引超過3000名網友前來按讚，大家紛紛留言送上祝福，「看了好感動，終於有幸福的媳婦」、「恭喜妳遇到好婆婆」、「妳上輩子有燒好香，遇到好婆婆，要好好珍惜，像我上輩子燒到蚊香，都沒這種感受」、「妳是一個會感恩的媳婦，妳為自己帶來更多福氣，也謝謝好婆婆，讓我看到一篇正能量的文章」、「真的是好褔氣！我真心為妳高興，這不是人人都有的」。