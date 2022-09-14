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市場賣冰棒「1枝1元」！他結帳聽價格傻了：祝你全家健康

▲▼冰棒每枝1元。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲男子購買這種標榜「每枝1元」的冰棒，結帳卻被價格嚇一跳。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

記者柯振中／綜合報導

傳統菜市場有賣許多商品，普遍實惠的價格受到許多人愛戴。不過，新北一名男子到某間市場時，看見了冰棒「每枝1元」的廣告，購買時才發現有極大的價差，氣得留言痛斥，「這家祝福他們身體能健康，家裡很和平不會出事！」

這名男子在「爆料公社」分享，他到土城某市場購物，意外看見了一間冰棒店，上方寫著「每枝1元」，沒想到他打算購買，結帳時卻變成「每枝10元」，恐怖的價差讓他忍不住痛罵，「這家祝福他們身體能健康，家裡很和平不會出事！」

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依據照片畫面，這家冰棒店上方寫著「台糖好大冰棒」，還寫了「三十週年、歡迎試吃」等標語，最下方也確實有「每枝1元」的價格，若購買時變成1枝10元，的確會讓人相當不滿。

▲▼冰,冰淇淋,冰品,冰棒。（圖／pixabay）

▲男子想購買便宜的冰棒，結帳時價格卻嚇了他一大跳。（示意圖／免費圖庫pixabay）

離譜的廣告曝光，不少網友留言回應，「今天我有看到，女的還一直喊1枝1元」、「歡迎試吃，每枝1元」、「我也被騙過，超誇張的。而且這種很不衛生，吃了會烙賽」、「這很久以前就有，出現在各傳統市場」、「好像十幾年前高雄遇過，老闆的說法是現場試吃1元，完美避掉廣告不實。」

此外，也有人留言回應，「一塊錢是買冰棒裡的棍子吧！真賣你一塊錢，你敢吃嗎」、「如果真的有賣1元的冰你敢吃嗎」、「這個算誠實的了。他上面寫的很清楚～歡迎試吃 每支1元」、「一元的冰棒，我看也不會好吃到哪裡去，根本不會想買。」

 

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