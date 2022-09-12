點燃童心　兒童劇台胞專場讓親子同樂

記者趙禕/上海報導

一場充滿童趣的「同根文化•點燃童心」在滬台胞家庭兒童劇觀摩活動今天上午在上海馬蘭花劇場展開，以專業的兒童繪本劇給數十家居住在上海的台胞家庭，在中秋假期裡帶來歡樂的親子時光。

▲「同根文化•點燃童心」在滬台胞家庭兒童劇觀摩活動今天上午在上海馬蘭花劇場展開。（圖／記者趙禕攝）

這場家庭兒童劇由中國福利會兒童藝術劇院演出，內容改編自中國中福會出版社出版的同名繪本《我有一盞小燈籠》《牙齒，牙齒，扔屋頂》，敘述生活在山村裡的村小妞和生活在城市弄堂裡的滬小妞，因為偶然一次機會闖入對方的生活，看到對方那不一樣的世界。通過圖文與立體的舞台時空交匯，兩個故事以平行發展的敘事、穿插融合的模式以及點點滴滴具體而細緻的生活場景，展現出溫情動人的滋味！

▲▼生動活潑的表演和有趣的題材讓大人小孩都看得非常開心。（圖／記者趙禕攝）

過去幾年，上海的宋慶齡移動劇院透過「同根文化•點燃童心」主題活動，以中華傳統文化作為兩岸文化交流的紐帶，將一部部優秀兒童劇通過演出和互動教育模式，讓兩岸的孩子們從獨特的戲劇體驗裡，點燃他們心中的想像力、播撒藝術的種子，也讓更多的孩子們走進藝術殿堂，感受戲劇的獨特魅力。

不過這兩年受到疫情影響，劇團無法赴台演出，只有透過影片與在台灣的小朋友分享這些精彩的演出；今年則首次針對在上海的台胞家庭舉辦在滬台胞家庭兒童劇專場觀摩活動，讓小朋友們走進馬蘭花劇場感受戲劇的魅力，也給在滬台胞家庭在連假裡送上愉快的親子時光。

▲來觀劇的小朋友們在進場前就充滿了期待。（圖／記者趙禕攝）

▼演出方在防疫考量下，貼心的在座位上擺放可愛的玩偶將座位隔開。（圖／記者趙禕攝）

今天在場觀劇的台胞家庭都深深沉浸在充滿文化藝術氣息的演出場景裡；來滬18年邱姓台胞的孩子在看完演出之後說，演員生動活潑的表演和有趣的題材，呈現出老弄堂裡小朋友們溫馨的生活，讓他非常羡慕。除了今天的專場演出，宋慶齡移動劇院也會繼續把精彩的演出視頻送到台灣，和台灣的小朋友們一起分享。

▲精彩的演出帶給觀劇的人們溫馨的感觸。（圖／記者趙禕攝）