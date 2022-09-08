家長注意！防疫新制下週上路　有同學確診「隔兩天再快篩」





▲中小學防疫新制下週上路，新北市教育局公布防疫新制指引。（圖／新北市教育局提供）



記者楊惠琪／台北報導

全國中小學防疫新制下週一（12日）上路！據教育部規定，新制「以篩代隔」，確診或快篩陽性個案，一樣實施7天居家照護，期滿無症狀可入校上課；確診者同班同學及教師，快篩陰性者可正常上課。台北市和新北市教育局今公布防疫新制指引，提供快篩使用時機，若班上有同學確診，同班同學要隔兩天再快篩，快篩陰性就可繼續上學。

依據雙北校園防疫新制指引，若班上有學生快篩陽性，當天以第0天計算，學校會發放快篩試劑給全班同學；隔天也就是第1天屬「觀察日」，無症狀者可上學，有症狀者再快篩；隔兩天，也就是第2天才是「快篩日」，全班同學必須在上學前進行快篩，陰性無症狀即可繼續上學。但有疑慮學生仍可請「防疫假」，不列入出缺勤紀錄

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台北市教育局主秘諶亦聰表示，快篩時機是用傳染鏈概念推算，若班上有同學確診，同班同學當天或隔天就快篩，可能病毒量不夠，影響快篩準確率，因而參照中央疫情指揮中心建議，以確診個案發生當天算第0天起算，隔天算第1天，無症狀可上學，第2天上學前再快篩，陰性無症狀可上學。

諶亦聰也說，因應疫情升溫，考量中秋連假過後，恐確診人數會再攀升，北市教育局近日將擬定彈性停課辦法，一旦班上有2或3人以上同時確診，考慮是否進行全班停課，但停課天數仍在討論中，預計下週公布。

新北市教育局長張明文也說，新北市各級學校原則上配合教育部規劃的防疫規定，但為兼顧家長疑慮，考量各班確診個案數、且大校小校學生數差異大，下週一（12日）新制上路後，仍開放各校依各班確診個案數，彈性決定是否全班停課。





▲▼中小學防疫新制下週上路，新北市教育局公布防疫指引。（圖／新北市教育局提供）

