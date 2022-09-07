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颱風「梅花」將生成！恐攪局中秋節北台迎雨　1前提可能離台更近

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲熱帶低壓可能於今明兩日增強為颱風梅花。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者李宜秦／台北報導

明日到週六各地天氣多雲到晴相對穩定，然而受到台灣附近熱帶低壓影響，中秋節天氣變數較大，中央氣象局表示，熱帶低壓有機會在近一兩日內增強為颱風「梅花」，若太平洋高壓西伸，將導致該系統更接近台灣，中秋節（10日）晚上北台灣降雨機會就會提高。

氣象局技正王君賢表示，明日水氣減少，相對穩定的天氣型態將持續到週六，各地多雲到晴，清晨南部局部零星降雨，基隆北海岸、東半部也有零星雨勢，午後中南部有局部雷陣雨。未來幾天高溫均約30到33度、低溫24到26度。

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▲▼ 。（圖／氣象局）

▲▼熱帶低壓將於週六為北台灣帶來降雨。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／氣象局）

目前台灣附近海面有一個熱帶低壓發展中，將以緩慢速度往琉球、台灣東方海面前進，預計下周一抵達琉球海面附近，因其結構相當完整，估計會在近一兩日增強為今年第十二號颱風「梅花」。

由於熱帶低壓或颱風接近台灣時，台灣正好受到東北風影響，該系統將加強東北風效應，最快週六晚上、也就是中秋節當晚，北台灣雲量增多，基隆北海岸、大台北降雨增加。

中秋賞月機率方面，東半部雲量多機會較低、北部碰運氣、中南部及離島賞月條件最好。

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