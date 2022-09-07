快訊／莫德納次世代疫苗「首批下定三百萬劑」　拚9月下旬開打

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心已經核准莫德納次世代疫苗開放使用於追加劑，指揮中心今（7）日說明，經過相關聯繫，初步下定三百萬劑，且對方也將盡快寄測試品，節省檢驗封緘時間；預計9月下旬開打。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）6日會議結論指出，莫德納次世代雙價疫苗追加劑臨床試驗結果顯示，含有原型株及BA.1變異株雙價疫苗能夠降低高風險族群重症及死亡風險，為因應邊境政策逐漸開放後可能的風險，故對於今(2022)年9月底進口的雙價疫苗，建議分兩階段開放提供作為追加劑接種使用：

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(一)第一階段：65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者。

(二)第二階段：第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員/船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者。

發言人莊人祥昨日表示，這兩族群到本月底估計有678萬人符合資格，分別是第一階段283萬人，第二階段395萬人。莊人祥解釋，這裡包含尚未接種第三劑（追加劑）、第四劑（第二追加劑）以及接種滿四劑可以打第五劑（第三追加劑），且間隔滿3個月的對象。另莊也提到，若要接種第五劑只能打次世代疫苗，沒有開放使用一般疫苗作為第五劑接種。

王必勝表示，已經已經和莫德納公司有定貨，初步下定三百萬，盡快寄測試品，封緘檢驗可以節省時間，力拚盡快開始施打。

▲▼ACIP疫苗接種建議。（圖／指揮中心提供）



