落跑總統確定返國！斯里蘭卡議員夾道歡迎　政府提供住所、保鑣

▲斯里蘭卡前總統拉賈帕克薩（白色口罩者）於3日凌晨返抵國內。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

斯里蘭卡官員證實，前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）已經於3日凌晨返抵國內，政府替他提供了一間官方住所和安全保護。拉賈帕克薩抵達機場時，執政黨議員團還夾道迎接。

根據《路透社》報導，斯里蘭卡兩名高級官員透露，拉賈帕克薩逃亡泰國後，僅能待在當地一間飯店的房間內，連健身房都不能去形同軟禁，因此他選擇在3日凌晨返回國內。政府為此成立一個含有軍隊和警察突擊隊的安全部門，專門保護拉賈帕克薩。

Former President Gotabaya Rajapaksa welcomed by his supporters after returning to Sri Lanka after fleeing the country in early July pic.twitter.com/huK4Yet5yR — NewsWire (@NewsWireLK) September 3, 2022

從曝光的畫面可以看到，拉賈帕克薩返抵國內後，大批執政黨議員在現場夾道歡迎，而根據斯里蘭卡憲法，當局必須替前總統準備住所、座車和保鑣；拉賈帕克薩離開機場後，也隨即搭上坐車前往政府安排的住所。

目前斯里蘭卡政府尚未對此做出回應，也不清楚拉賈帕克薩後續的規劃。

Sri Lanka’s deposed President Gotabaya Rajapaksa has returned home weeks after fleeing the crisis-hit country.#GotabayaRajapaksa #SriLankaCrisis pic.twitter.com/WpKdS98FbR — INDEPENDENT PRESS (@IpIndependent) September 3, 2022

斯里蘭卡7月爆發動亂，數千名憤怒群眾闖入總統辦公室與官邸，拉賈帕克薩7月14日經馬爾地夫逃往新加坡，並在當地請辭總統職位，接著他又前往泰國，但泰國當局以安全為由，要求他待在曼谷的飯店內不許外出。

拉賈帕克薩請辭後，由總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）接任總統，但斯里蘭卡民怨依舊高漲。斯里蘭卡7月18日宣布破產後，當地民生幾乎崩潰，新任總統接管後依舊沒有好轉。

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