落跑總統確定返國！斯里蘭卡議員夾道歡迎　政府提供住所、保鑣

▲斯里蘭卡前總統拉賈帕克薩(白色口罩者)於3日凌晨返抵國內。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

斯里蘭卡官員證實,前總統拉賈帕克薩(Gotabaya Rajapaksa)已經於3日凌晨返抵國內,政府替他提供了一間官方住所和安全保護。拉賈帕克薩抵達機場時,執政黨議員團還夾道迎接。

根據《路透社》報導,斯里蘭卡兩名高級官員透露,拉賈帕克薩逃亡泰國後,僅能待在當地一間飯店的房間內,連健身房都不能去形同軟禁,因此他選擇在3日凌晨返回國內。政府為此成立一個含有軍隊和警察突擊隊的安全部門,專門保護拉賈帕克薩。

Former President Gotabaya Rajapaksa welcomed by his supporters after returning to Sri Lanka after fleeing the country in early July pic.twitter.com/huK4Yet5yR