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殺警兇手林信吾落網關鍵8小時　逆轉鐵證曝光

歹徒林信吾持警槍對警車開槍，導致警車失控、衝進草叢。

▲歹徒林信吾持警槍對警車開槍，導致警車失控、衝進草叢。（圖／鏡週刊，下同）

圖、文／鏡週刊

台南上週發生震驚社會的殺警奪槍案，第二分局員警凃明誠、曹瑞傑查緝失竊機車時，遭明德外役監逃犯林信吾持刀狂刺，雙雙不幸殉職，槍彈也被搶走。

為了緝凶，警方布下天羅地網，先尋獲贓車，並根據車上指紋、血跡鎖定歹徒身分，後因歹徒持搶來的警槍搶超商，行蹤遭掌握，警方趁他搭長途巴士在新竹下車時，將他圍捕壓制，17個小時順利破案，替2名殉職員警討回公道。

8月22日早上9點多，台南市警局第二分局民權派出所受理一起機車失竊案，備勤員警凃明誠與負責交通稽查的曹瑞傑，透過車牌辨識系統鎖定失竊機車的位置，接著駕駛巡邏車，在早上10點多抵達十多公里外的安南區查緝；沒想到騎乘警用機車跟在後面的陳姓員警，經過台江大道與北汕尾三路路口時，卻發現凃、曹2人遭割喉殺害，倒臥血泊中，凃的槍彈也不翼而飛。

林信吾（右）刺殺凃明誠（左）後，還勒住他的脖子，持槍射擊警車。（翻攝畫面）

▲林信吾（右）刺殺凃明誠（左）後，還勒住他的脖子，持槍射擊警車。

消防隊獲報趕赴現場搶救，發現二警已無呼吸心跳，其中凃的臉、頸、手部有多處刀傷，傷勢最嚴重的部位在頸部，傷口深度很深，導致大量出血；曹的胸部則布滿刀傷，嚴重失血，2人不幸殉職。

2名員警慘遭殺害非同小可，警方大陣仗緝凶，首先公布歹徒騎的機車照片及車牌號碼，下令全台圍捕攔截。

案發4個小時後，警方在距離現場1公里多的安南區土城高中廁所，找到歹徒騎的贓車；警方抵達時，水龍頭的水流不停，研判歹徒應該是到學校廁所清洗血跡、髒汙。

救護人員獲報趕抵現場時，2警已無生命跡象。（翻攝畫面）

▲救護人員獲報趕抵現場時，2警已無生命跡象。

案發之初，警方發現殉職員警用的小型警用電腦，最後查詢的資料是一名陳姓通緝犯，因此鎖定他犯案，不久各大媒體及網路平台都大篇幅報導，後來才發現搞錯對象，重新鎖定從明德外役監脫逃的受刑人林信吾，關鍵證據就是贓車上的指紋及血跡。

除了這些生物跡證之外，警方還在土城高中廁所旁的洗手台，發現歹徒棄置物品，包括林信吾記錄的親友綽號及電話，也讓警方更加確認林就是歹徒。

更多鏡週刊報導
【殺警破案全紀錄2】警早已掌握林信吾逃亡行蹤　新竹逮人計畫揭密
【殺警破案全紀錄3】不爽被噴辣椒水才行凶？　殺警魔奪槍犯案自打臉
【殺警破案全紀錄】狂徒林信吾狠刺雙警55刀奪槍　緝凶17小時全紀錄

 

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