桃花源記的漁人其實超聰明！「國文爆卦公社」讓古文故事全翻案

▲〈桃花源記〉的漁人其實超聰明。（示意圖／翻攝自meixingnan.com）



記者林育綾／綜合報導

史上最有趣的國文說書課！「國文腦洞天師」吳慧貞常秉持著「辦案精神」，從獨特的角度切入，抽絲剝繭揭開古文背後鮮為人知的真相，讓人打破對文言文的既定印象，也讓那些古文故事一個個「翻案」，不僅國文課本沒教，連Google大神也找不到，近來出書《國文爆卦公社》揭開案情。

吳慧貞畢業於臺灣師範大學國文研究所碩士，現為大安高工國文老師，而之所以稱為「國文腦洞天師」，正是因為她除了引經據典，還能從文中的線索，加上當時的背景，推敲出「驚天解讀」，而且講述起來毫無冷場又超有哏，讓大家笑著笑著就讀懂了！

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例如大家耳熟能詳的〈桃花源記〉，一直以來都被詮釋為人們對理想樂土、美好生活的嚮往，而主角「漁人」也被認為是個起了機心，所以導致無法再度進入桃花源的「愚人」。但她提出質疑，「奇怪了『桃花源』中的生活如果真的這麼恬靜安和，漁人為何要離開呢？而且只要找到桃花林，就可以進入桃花源的話，那為何『遂無問津者』呢？」

經過吳慧貞從古文中找到蛛絲馬跡，抽絲剝繭的解讀，不但發現漁人撞見「桃花林」的季節，並不是大家先入為主想像的春天，而是冬天；此外漁人其實是個勇闖「深藏不露的聰明人」，桃花源很可能也是真實存在，並非憑空想像出來的地方。

另外像是〈虬髯客傳〉，吳慧貞將李靖形容為「魯蛇」，原本是一位47歲還沒結婚、口袋不深的貧士；但遇到虬髯客後大翻身，成了左擁財富、右抱美人的人生勝利組。她笑說，「讀者們評評理！這哪是什麼豪俠小說！這簡直就是讓強魯灰飛煙滅的正宗勵志小說啊！」

她也在自序中提到，很多學生會抱怨，學文言文有什麼用？如同文組的她也曾經質疑為什麼要學理科，憤恨說「以後根本就用不到，幹嘛學這個！」不過她深切感受，「學習知識，跟『生活』中用不用得到無關。因為在我們的『生命』中，其實沒有任何知識是無用的。」

更提到，「當太空人衝上雲霄、突破天際，感嘆著NASA應該要派個詩人上太空去描述眼前的浩瀚景象時，他們不知道其實五百多年前年僅十一歲的王陽明，就已經憑藉超凡的想像力寫下『若人有眼大如天，還見山小月更闊』這種從外太空回望地球的詩句了。」

現在她回看過去，也能夠明白高中時的自己是多麼的自大、愚不可及；而如今之所以動筆寫這本書，就是希望傳達，世界上沒有任何一門學問是無用的理念。

▲吳慧貞撰寫《國文爆卦公社》。（圖／三民出版）

她也說，「如果你是學生，這不是教科書，你可以不用背誦那些枯燥的名詞，也不用把內容當成教條，把它看成是國文課本的同人誌、輕小說吧！如果你已經脫離學生生活，還願意翻看本書，那恭喜你，你是真心熱愛一個『無用』的事物，這本書能帶給你的快樂，是由你的內心自然而然湧現出來的，而那才是世界上最無可取代的珍寶。」

《國文爆卦公社》將19篇過去熟悉的古文全翻案，而書中的故事都有據可考，引領讀者深度思考，提升閱讀素養及思辨能力，將由三民出版社發行。