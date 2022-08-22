岸田內閣支持率剩36%創新低！統一教陰霾揮之不去　疫情成絆腳石

▲岸田內閣支持率創新低，疑似是受到統一教問題影響。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本《每日新聞》與社會調查研究中心20、21日共同舉行全國民意調查，結果顯示，岸田文雄政府的支持率為36%，相較7月民調結果的52%足足下降了16個百分點，創下2021年10月上任以來的新低。而岸田內閣的反對率也來到54%，相較上一次的37%上升了17個百分點。

日本首相岸田文雄10日進行內閣與自民黨幹部人事改組，然而改組內閣後首次民調的支持率卻反常大跌。這樣的結果也被認為是受到統一教會問題與新冠疫情影響。日本前首相安倍晉三7月8日遭暗殺，而嫌犯被逮後則供稱是因為對統一教會有怨恨，才會行兇報復。

受此影響，統一教會問題再度浮上檯面，自民黨內部也企圖「肅清」，有意將與該教會有關聯的內閣成員替換下來，因此岸田也在8月10日改組內閣。不過事後卻仍被爆，新內閣中有多人依然與統一教有關係，相關議題持續蔓延。

《每日新聞》與社會調查研究中心20、21日共同舉行全國民意調查，並獲得965項有效回答。民調結果顯示，岸田內閣的支持率為36%，相較7月16、17日舉行的上一次全國民調下降了16個百分比。對此，認為自民黨與統一教會的關係「非常有問題」的受訪者高達64%、「有點問題」為23%，近9成都認為自民黨與統一教會的關係有問題。

另一方面，有86%的受訪者認為，自民黨應該斷絕與統一教會的關係。在政黨支持度中，自民黨的支持率則從前次的34%掉到29%。

岸田文雄15日下午開始放暑假，原預計22日重返公務，不過卻在21日確診，出現咳嗽、低燒等症狀，目前則在首相公邸中療養，將會持續遠端工作到30日，31日將重返官邸辦公。

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