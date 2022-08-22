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王必勝嗆「疫苗採購多1億美金」道聽塗說　另公布「密」件定義

▲▼8/22指揮中心臨時召開記者會說明疫苗採購價格，反駁在野黨黑箱指控。（圖／指揮中心提供）

▲吳子嘉稱政府採購BNT疫苗比民間多花1億元，王必勝駁「道聽塗說」。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

國民黨團日前從審計部報中發現，衛福部竟將疫苗採購合約列「密件」封存30年，必須等到140年2月25日才能解密。指揮中心指揮官王必勝今（22）日親上火線回應，除了首度公佈平均疫苗採購價格外，也嗆聲吳子嘉爆料指揮中心買疫苗比郭台銘多1億美金是「道聽塗說」，另也對「密件」作名詞解釋，表示「密」是保存而非保密。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前爆料表示，自己看過郭台銘採購BNT價格，「我公開講蘇貞昌跟陳時中買到的差一億美金」，但直言沒人敢告他，「因為告我就不能封存30年，要解密這個檔案了。」

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王必勝回應，「吳子嘉說法是道聽途說」，指揮中心截至今年底共採購5351萬劑疫苗，總共花費408.6億元，平均每劑價格為765元。不過，他也強調，這所有的價錢包含管銷、注射等，加上採買品牌不一，只能做為參考。

面對各界質疑，陳時中21日回應，公文從來沒有列為國家機密，目前公文列密等，是依據行政院文書處理手冊呈現編列，目的是在約束公務員傳遞、管理公文的嚴謹態度。至於被徐巧芯反駁日本有公開疫苗採購資訊，陳時中回應，全世界不是只有日本一個國家，且日本公布的內容與台灣公布的內容是一樣的。

王必勝上午也對合約問題作解釋，因疫苗採購種類繁多，每家公司要求的保密期限也不同，時長從5年、7年到永久不等，因為是商業合約，相關常識也必須遵守。

至於引發爭執的封存30年，王必勝表示，這就是公文保存問題，因為這是既有的採購，才會將保存期限設定為30年，上面寫一個「密」是指公文保存期限而非保密。他進一步解釋，因為公務機關每天會傳遞很多公文，寫了「密」就不能隨意討論、影印、傳遞，也不能外流，等到合約到期後，相關資訊就可以公開。

最後，王必勝表示，指揮中心有成立疫苗採購調閱小組，在去年10月20日有開秘密會議，由當時召委與立委15位，決定調閱方式，在去年11/1~12/31提供調閱，在立法院503或502室提供調閱，當時有8位立委有去調閱，沒有迴避監督問題。

他也說，自己在指揮中心2年多來，疫苗採購團隊都是戰戰兢兢、日以繼夜與對方進行簽約、談判事宜，這裡面絕對沒有黑箱，同仁也禁得起檢驗，不能說合約需要保密就說是黑箱，這是很不公平，也呼籲政治不要干預指揮中心運作。

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