行為偏誤比股票賠錢更可怕！波動率大師公開「15個投資心魔」

▲投資行為偏誤，比股票賠錢還可怕。（示意圖／取自免費圖庫Pexel.com）

記者林育綾／綜合報導

股票賠錢不可怕，可怕的是你的投資行為！美國專研股市恐慌指數的波動率大師史考特．納遜斯提到，很多人面對金錢難以理性，尤其在遭受損失時，往往做出可怕的投資決策。他在新書《焦慮的投資人》裡集結在股市中目睹的投資人行為偏誤，提供實用、容易理解的建議，教讀者認清15個「投資心魔」。

史考特．納遜斯（Scott Nations）長期研究股市的恐慌指數，而他創立的納遜斯指數，是全球頂尖的指數公司。在創立公司之前，他在芝加哥交易所擔任交易員10多年。這本書集結他在股市中目睹的投資人行為偏誤，以史上最嚴重的金融崩盤為主軸，借鑒金融模型、行為心理學等。

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很多投資客會遇到以下問題，「為什麼會賺的股票總是賣太早？」、「為什麼投資出現虧損，你會賣掉有獲利的股票，而不是表現讓人失望的股票？」、「為什麼明明知道自己現有的投資組合獲利差，卻不肯改變？」

▲很多人遇到股市崩盤或空頭市場，遭受損失時，往往會落入各種破壞績效的行為偏誤。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

他提到，人們在面對金錢時，難完全保持理性，尤其遇到股市崩盤或空頭市場，遭受損失時更是如此。而在這種情況下，很多人往往會落入各種破壞績效的行為偏誤，做出可怕的投資決策。

他在《焦慮的投資人》書中除了集結各種投資人行為偏誤的案例，也提供任何投資人都能夠遵循的路線圖，還有實用、容易理解的建議，引導投資人在股市中控制恐懼與貪婪，充分利用自己的金錢來創造財富。該書繁體中文版由先覺出版在台發行。

▲波動率大師史考特．納遜斯（Scott Nations）長期研究股市的恐慌指數，新書《焦慮的投資人》教讀者認清15個「投資心魔」。（圖／先覺出版）