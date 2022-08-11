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「星宇箱」開賣！攜手Johnnie Walker推禮盒　抽幸運兒包機飛東京

▲▼星宇航空首度攜手Johnnie Walker以「追求無限可能」、「大無畏的精神」等品牌願景，打造全新聯名星宇箱。（圖／星宇航空）

▲星宇航空全新聯名星宇箱即日起開賣。（圖／星宇航空）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空公布2022「星宇箱＃STARBOX」，星宇航空今年與知名蘇格蘭威士忌Johnnie Walker合作，推出鉑光金聯名星宇箱獻禮珍藏版「XR21 Travel Beyond Edition」，全台限量6,500組，售價3300元，即日起於指定通路販售，購買後掃描登陸專屬序號還可抽雙人機票，搭乘專屬包機飛往日本體驗收藏家旅程。

星宇航空表示，今年首度攜手Johnnie Walker以「追求無限可能」、「大無畏的精神」等品牌願景，打造全新聯名星宇箱，箱身編號以Johnnie Walker首度問世的年份「1820」，及星宇航空正式啟航的「2020」年，作為代表Game Changer的專屬編碼「182020」。

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▲▼星宇航空首度攜手Johnnie Walker以「追求無限可能」、「大無畏的精神」等品牌願景，打造全新聯名星宇箱。（圖／星宇航空）

▲▼星宇航空首度攜手Johnnie Walker以「追求無限可能」、「大無畏的精神」等品牌願景，打造全新聯名星宇箱。（圖／星宇航空）

▲▼星宇航空首度攜手Johnnie Walker以「追求無限可能」、「大無畏的精神」等品牌願景，打造全新聯名星宇箱。（圖／星宇航空）

▲▼星宇航空首度攜手Johnnie Walker以「追求無限可能」、「大無畏的精神」等品牌願景，打造全新聯名星宇箱。（圖／星宇航空）

▲▼星宇航空首度攜手Johnnie Walker以「追求無限可能」、「大無畏的精神」等品牌願景，打造全新聯名星宇箱。（圖／星宇航空）

星宇航空表示，今年星宇箱禮盒較前幾代相比等比例放大115%，運用極具奢華感的鉑光金結合金屬質感髮絲紋和3D立體工藝壓紋，箱體外形延續使用耐刮又耐摔的行李箱主流材質ABS+PC製作，同時掛有設計款行李運務標籤的提把更顯航空感。

另外隨箱附贈造型刮刮卡，每箱將獲得一組專屬序號，掃描QR CODE登錄序號參加抽獎，有機會抽中Johnnie WalkerＸ星宇航空「XR跨境空中品酩會」雙人包機機票及空中品酩體驗活動，搭乘造局者專屬包機前往日本東京，體驗收藏家限定尊榮之旅。

星宇航空表示，該款商品自即日起於Johnnie Walker 指定通路限量販售，每盒售價NT$3,300，限量6,500組。完整銷售資訊及更多活動細節可至Johnnie Walker活動官網查詢。

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