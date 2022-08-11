挑戰鬼月夜游！他下水5分鐘竟消失　河邊拍照驚見「白衣女」躲身後

▲阿根廷漁民晚間到河邊釣魚，開心合照回到家中檢查照片時，竟發現身後出現詭異白影！（圖／翻攝自Daily Star推特）

圖文／CTWANT

農曆七月「鬼門開」，做任何事都需要格外小心，尤其要避免到溪邊、河邊戲水，以免發生危險。不過在新加坡竟有一名男子在臉書接受匿名網友挑戰，他在「鬼門開」的夜間嘗試游泳橫渡新加坡河，就在他於臉書開直播並下水不到5分鐘，整個人竟消失在漆黑河面！

▲男子接受匿名挑戰，在農曆七月下水夜游。（圖／翻攝自Sgfollowsall Youtube）

從畫面可見，當時有人拿著手機在臉書直播，一名男子先是脫掉上衣對著鏡頭說願意接受這項挑戰，並一步步地走入河裡，接著緩慢地向河的對岸游去。起初，黑暗的河面上仍可看見男子游泳濺起的水花，但是在直播短短5分鐘後，這名男子竟在河上消失，不見蹤影。

▲▼男子下水5分鐘就消失在水面。（圖／翻攝自Sgfollowsall Youtube）

據新加坡《聯合早報》報導，這名45歲的印度裔男子雷森（Raysan Ace）接受匿名網友挑戰，在泊船碼頭（Boat Quay）旁直播下水橫渡新加坡河，不過自他消失在河面上，負責直播的朋友嚇到立刻報警，當地救難隊接獲通知後，最後由動災難拯救隊（DART）潛水員在距離河岸60公尺、水深3公尺的地方找到雷森，但他早已失去呼吸心跳。

根據報導，雷森經常接受各種靈異挑戰，他溺斃前才挑戰在當地知名的鬧鬼景點單獨過夜，上傳至Youtube的影片甚至吸引超過23萬人觀看。沒想到他這次挑戰夜游喪命讓網友深表遺憾，甚至認為「為了這種挑戰，真的值得嗎」？

除了在新加坡，阿根廷也發生過有4名漁民晚間到河邊釣魚，期間兩人開心合照，未料回到家中檢查照片時，竟發現身後出現詭異白影，看起來就像是一名身穿白衣的女子，這讓漁民嚇傻，直到現在都不敢再去那條河附近徘徊。

▲阿根廷漁民晚間到河邊釣魚，開心合照回到家中檢查照片時，竟發現身後出現詭異白影！（圖／翻攝自Daily Star推特）

從照片可以看到，兩名漁民拿著釣竿在漆黑的環境中照相，身後還有一顆大樹，第一張照片並未有奇特之處，沒想到第二張照片的大樹下，出現一個白影，仔細瞧宛如是一名身穿白衣的女子；據《每日星報》報導，這4名漁民前往位於薩爾塔省（Provincia de Salta）的莫佐托羅河（Mojotoro River）釣魚，從下午5點待到晚間10點，並在期間拍照紀念，沒想到一行人回家檢查照片時，卻發現詭異的畫面。

照片在網路曝光後立刻引發熱議，網友紛紛推敲白影的「真實身分」，不過目前仍未有正確答案，不過報導稱，莫佐托羅河過去就頻傳靈異事件，附近居民聲稱在河附近看到物品自行移動，或是出現陰影，甚至還有人被投擲石塊，蛋找不到攻擊者，如今又捕捉到靈異照片，也為莫佐托羅河增添更多的恐怖氛圍。

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