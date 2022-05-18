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蘋果App Store推新規定　用戶僅一招避免「偷漲價」

▲▼ 美國最高法院13日的最新裁定，消費者有權對蘋果App Store提出反壟斷訴訟。App Store（圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果App Store推出新規定。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果更新App Store規則，訂閱的App如果要漲價，可以在未經用戶明確許可的情況下自動續訂，也就是說用戶不需要確認就會直接續訂App。如果用戶想要退訂，必須自己注意App訊息與蘋果通知，才能得知App是否漲價。

過去的規則是如果價格上漲，用戶必須手動選擇繼續續訂，蘋果表示，用戶仍會在價格變化發生之前收到通知。做出這個改變，是希望用戶就算錯過訊息也可以繼續訂閱需要的App。

為了確保這一功能不被濫用，蘋果對開發者提出了具體限制：每年漲價不能超過一次，而且不能超過5美元和訂閱價格的50%，或者50美元和年訂閱價格的50%。蘋果表示，在App要漲價時，會通過電子郵件、推送通知和App內的訊息，提前通知用戶價格上漲的情況。蘋果還將提供關於如何查看、管理和取消訂閱的說明。

蘋果表示，開發者要使用「價格上漲自動更新訂閱」，蘋果表示，若開發商將每週或每月的訂閱價格提高50%以上，並且差額超過5美元，就不符合資格。對於年度訂閱，開發者仍然可以將價格提高50%，但不能將價格提高超過50美元。

由於漲價時不會收到確認通知，僅會推送告知的訊息，如果用戶要取消訂閱，只能多注意App相關訊息，也要定時留意自己的付款資訊，以免被神不知鬼不覺的漲價。

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