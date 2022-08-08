奧運銅牌女警官紀淑如又有事！涉私查檢舉人個資　記大過調單位

▲奧運銅牌女警官紀淑如（右）再惹爭議。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市女警官紀淑如曾在2000年雪梨奧運獲得跆拳道銅牌，但她擔任警職後爭議不斷，她擔任派出所長時，一年浮報嘉獎608支，被記過2支，調往山區分局服務，後來調回市刑大擔任警務員，沒想到又被市刑大自行檢查洩漏個資的調查時，發現她疑似因不滿遭檢舉，以警用電腦查檢舉人個資，紀雖辯稱是調查對方有無前科資料，但市警局仍將她記大過，並調往其他分局。

高雄市警局去年8月間爆發員警疑洩漏個資給屏東徵信業者案，造成6名官警遭到收押，市長陳其邁在市議會接受議員質詢時也公開承諾，要求市警局啟動行政調查。

▲紀淑如因私查民眾個資遭高市警局記大過。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

不止市長要求調查，警政署也在去年10月底，近期高雄市警局發生多起員警利用警政系統查詢民眾個人資料，洩漏給不肖業者使用，為有效維護民眾個人資料及公務機密安全，警政署將加強警政系統調閱紀錄稽核頻率，並要求全台各警察機關主動清查所屬員警有無違常使用情事。

後來高雄市被收押的6名官警被依照受賄、洩漏國防以外秘密及違反個資法等罪部分起訴，而根據高雄市警局各單位的自檢，市刑大意外發現，紀淑如於去年6月擔任刑大警務員期間，遭一名男子檢舉承辦案件時辦案不當，紀不滿遭檢舉，以「警政知識聯網系統」查對方個資17筆。

市刑大內部調查時，紀淑如辯解只是查詢對方是否有通緝身分，但後來卻無任何後續偵查作為，市刑大認為紀非因公查詢民眾個資，審酌她身為中階幹部，曾歷練所長、警備隊長等主管職務，對非因公查詢應有所認知，行為違反紀律，將紀懲處一大過處分，今年3月被調往其他分局，並將此案列為案例教育。

紀淑如頂著奧運銅牌的光環從警，原本是警界亮眼的新星，但在擔任仁武分局鳥松分駐所期間，傳出獎勤浮濫的情況，在警界引起不小風波，她後來被調往六龜分局擔任警務員，也被外界解讀成「冷凍」。