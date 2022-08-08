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奧運銅牌女警官紀淑如又有事！涉私查檢舉人個資　記大過調單位

▲▼高雄市前仁武分局長李金龍幫時任所長紀淑如受訪拿麥克風引發警界議論。（圖／記者張君豪翻攝）

▲奧運銅牌女警官紀淑如（右）再惹爭議。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市女警官紀淑如曾在2000年雪梨奧運獲得跆拳道銅牌，但她擔任警職後爭議不斷，她擔任派出所長時，一年浮報嘉獎608支，被記過2支，調往山區分局服務，後來調回市刑大擔任警務員，沒想到又被市刑大自行檢查洩漏個資的調查時，發現她疑似因不滿遭檢舉，以警用電腦查檢舉人個資，紀雖辯稱是調查對方有無前科資料，但市警局仍將她記大過，並調往其他分局。

高雄市警局去年8月間爆發員警疑洩漏個資給屏東徵信業者案，造成6名官警遭到收押，市長陳其邁在市議會接受議員質詢時也公開承諾，要求市警局啟動行政調查。

▲▼ 高雄市警察局外觀。（圖／記者吳世龍攝）

▲紀淑如因私查民眾個資遭高市警局記大過。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

不止市長要求調查，警政署也在去年10月底，近期高雄市警局發生多起員警利用警政系統查詢民眾個人資料，洩漏給不肖業者使用，為有效維護民眾個人資料及公務機密安全，警政署將加強警政系統調閱紀錄稽核頻率，並要求全台各警察機關主動清查所屬員警有無違常使用情事。

後來高雄市被收押的6名官警被依照受賄、洩漏國防以外秘密及違反個資法等罪部分起訴，而根據高雄市警局各單位的自檢，市刑大意外發現，紀淑如於去年6月擔任刑大警務員期間，遭一名男子檢舉承辦案件時辦案不當，紀不滿遭檢舉，以「警政知識聯網系統」查對方個資17筆。

市刑大內部調查時，紀淑如辯解只是查詢對方是否有通緝身分，但後來卻無任何後續偵查作為，市刑大認為紀非因公查詢民眾個資，審酌她身為中階幹部，曾歷練所長、警備隊長等主管職務，對非因公查詢應有所認知，行為違反紀律，將紀懲處一大過處分，今年3月被調往其他分局，並將此案列為案例教育。

紀淑如頂著奧運銅牌的光環從警，原本是警界亮眼的新星，但在擔任仁武分局鳥松分駐所期間，傳出獎勤浮濫的情況，在警界引起不小風波，她後來被調往六龜分局擔任警務員，也被外界解讀成「冷凍」。

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