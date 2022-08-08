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連續3年高居兒少死因前3名！12-14歲「輕生」通報5年激增5倍

▲▼根據家扶調查，將近一成國中生一週內出現想不開念頭，家扶推「心理健康CDC」承接兒少身心健康。（圖／家扶基金會提供）

▲根據家扶調查，將近一成國中生一週內出現想不開念頭，家扶推「心理健康CDC」承接兒少身心健康。（圖／家扶基金會提供）

記者林育綾／綜合報導

衛福部公布2021年國人死因分析，而自殺已連續3年高居兒少死因前3名，12歲到14歲的自殺通報人次，5年來增加5.49倍，年齡層佔比增加3.67倍。家扶基金會調查發現，國中生有負面情緒比例高於其他兒少學齡層，更有超過1成心情不好時會透過自我傷害來抒發情緒，因此提出「兒少心理健康 CDC」3步驟協助。

▲▼家扶基金會調查及統整表格。（圖／家扶基金會）

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▲12-14歲兒少自殺死因排名，表格數據整理自衛生福利部統計處《歷年國人死因統計結果》。（圖／家扶基金會）

▲▼家扶基金會調查及統整表格。（圖／家扶基金會）

▲自殺通報數與年齡佔率，表格數據整理自衛生福利部心理健康司《歷年全國自殺防治中心成果報告》。（圖／家扶基金會）

根據家扶基金會《兒少對自我心情認識和抒發方式調查》指出，國中生一週內負向情緒比例皆高於其他兒少學齡，總是感到難過有12.0%、心煩19.1%、寂寞12.7%、憂鬱12.7%，出現想不開甚至想死念頭的比例也將近一成，更有超過一成 (10.6%)國中生心情不好時會透過自我傷害來抒發情緒。

▲▼家扶基金會調查及統整表格。（圖／家扶基金會）

▲18歲以下學齡層兒少一周情緒感受。（圖／家扶基金會）

▲▼家扶基金會調查及統整表格。（圖／家扶基金會）

▲兒少心情不好時，有1成國中生以自我傷害方式抒發。（圖／家扶基金會）

其中一名案例小賢（化名）升上國三面對學業壓力、家人管教與家裡經濟擔憂，經常不自覺用手指刮傷手腕，與家人衝突時還會激動地搥打自己的頭，透過輔導老師與社工關懷追蹤，協助小賢與家庭成員交流互動方式及衝突因應，孩子透過學習覺察情緒與表達感受，也漸漸減緩自傷行為。

家扶表示，剛進入青春期的國中生有其獨特需要面對的困擾，他們在環境期待與壓力下，煩悶的情緒苦無出口，有時會透過立即、強烈地行為，或壓抑逃避的方式表達，難以有效地處理情緒與關係，現階段再加上COVID-19大流行造成日常生活重大改變與隔離孤立，對兒少心理健康也有負面影響，成長壓力或陷入貧困、經歷受虐、暴力、歧視、霸凌等經驗與疫情生活影響可能成為心理疾患根源或行為偏差原因，並加劇心理健康不佳和自殺風險。

▲▼根據家扶調查，將近一成國中生一週內出現想不開念頭，家扶推「心理健康CDC」承接兒少身心健康。（圖／家扶基金會提供）

▲根據家扶調查，將近一成國中生一週內出現想不開念頭。（圖／家扶基金會提供）

世界衛生組織(WHO)提醒，疫情流行對兒少心理健康影響最深，也是從疫情復甦過程最應關注的議題。兒少透過學習和認識心理精神疾病，也有助辨識自己精神情緒狀態和求助，而政府也應將國中生特定年齡層納入兒少自殺議題數據之分析，並更進一步據此發展疫情下預防措施與處遇服務計畫。

《兒童權利公約》第15號一般性意見即建議，國家投入發展初級心理保健，促進早期發現與滿足兒少心理需求，台灣現行雖有《校園學生自傷三級預防工作計畫》進行高關懷學生識別，但兒少身心變化迅速，不僅是心理有狀況才要關注，當孩子需要時，應即時支持與關懷。

家扶表示，家長是實現兒少生命、生存和成長等權利的關鍵角色，若能積極為兒少創造機會，讓他們從關係中獲得支持，避免遭受暴力和歧視，或培養具備心理健康意識與問題解決能力，將促進兒少強化面對生活挑戰的保護力；然而，心理健康需求並非罕見的個人問題，社會環境更需包容承接每位有煩惱地年輕心靈，家扶基金會提出「兒少心理健康 CDC」一同成為孩子的心靈捕手。

兒少心理健康 CDC
1. Check-up 心理檢查：政府實施兒少定期心理健檢，及早掌握身心問題並處遇介入。
2. Discuss 交流求助：兒少主動與信任者或大人討論心事困境，並勇敢向資源管道求助。
3. Care 關懷陪伴：家長關懷與陪伴孩子度過青春期，從關係中獲得支持與身心安全感。

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