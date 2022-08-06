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人妻直播主傳訊：有射一點在裡面嗎　夫疑被綠求償100萬元！結局曝

▲抖內直播妹。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲陳男指控，妻子從事直播行業後和男粉絲互動親密。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pexels）

記者崔子柔／綜合報導

台北市一名陳姓男子5年前和管女結婚，生下一名女兒，陳男指控，管女在3年前開始當直播主後性情大變，不但和男粉絲有曖昧互動，還莫名傳訊息問「你上次有射一點在裡面嗎」，讓他質疑自己被劈腿，提告求償100萬元，法官最後則判管女免賠，可上訴。

根據判決書內容，陳男表示，管女2019年間提出要加入直播經紀公司來幫忙分擔家計，隨後便利用女兒到幼稚園上課的時間開直播，她不久後花錢就變得大手大腳，但也沒有負擔家用，疑似隱匿直播收入百萬元，還有出軌嫌疑。

陳男指出，管女曾稱需要場地直播而住進男性友人「漢斯」家，還有多張和漢斯摟抱的合照，也有和多名男粉絲在聚餐時的摟抱照片，男粉絲們則都會傳送曖昧訊息給妻子，內容包括「什麼時候要開始約會」、「去你的心裡啊，看你什麼時候想我」，更抓包管女曾和男粉絲「Jason」單獨約會一次。

陳男提到，管女在IG上發布的一張自拍照上可見，脖子左側有明顯吻痕，他某天又突然收到管女傳訊問「你上次有射一點在裡面嗎？」讓他質疑妻子是和別人出軌後，誤傳訊息給他，氣得告妻侵害配偶權求償100萬元。

▲▼ 性愛,保險套,做愛,。（圖／免費圖庫pixabay）

▲陳男質疑妻子偷吃。（示意圖／免費圖庫pixabay）

管女則表示，她是因為陳男不務正業，才當直播主賺錢補貼家用，為了吸引粉絲「打賞」增加業績，她勢必要有些互動回應，但聲稱自己從未有越矩行為，「漢斯」則是已經認識10多年的同志友人，而傳訊息問是否有射一點在裡面，是某次陳男違反她意願發生性行為後，她擔心會懷孕才詢問狀況，根本沒有出軌。

法官指出，管女與「漢斯」及男粉絲的合照、和「Jason」約吃飯都屬正常社交範圍，且面對男粉絲的曖昧訊息也僅做出簡單回覆，另從夫妻的LINE對話中發現，管女遭陳男抱怨不願見面時，回應「讓你上了還叫永遠不見？」接著又被懷疑為何身上帶著保險套，則怒嗆「我他X的不應該去買保險套讓你上我啦，我他X犯賤啦」。

法官認為，雖從內容中可看出夫妻倆感情不和睦，但仍有性生活，所以管女詢問「有射一點在裡面嗎」是合理的，陳男也沒有具體證據顯示妻子外遇，另針對質疑管女隱匿數百萬元收入，則和侵害配偶權無關，因此判管女免賠，可上訴。

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