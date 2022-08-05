65歲以上長者近2成「一劑都沒打」　李秉穎2理由建議「打滿四劑」

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心統計，截至目前約有280萬人尚未接種任一劑COVID-19疫苗，其中65歲以上長者約53萬人，佔未接種疫苗者將近19％。ACIP專家諮詢小組召集人李秉穎提出以色列研究呼籲長者安心接種，擔心副作用者，可與醫師討論選擇適合疫苗接種，例次蛋白疫苗，包括 Novavax及高端疫苗。而長輩與高風險者，更以2大理由建議接種4劑疫苗。

中央流行疫情指揮中心今（5）日表示，目前國內疫情雖然持平穩定，惟社區陸續出現Omicron變異株BA.4/BA.5個案，且邊境政策逐漸開放，未來社區感染風險提升，呼籲年齡滿6個月以上尚未接種COVID-19疫苗之民眾儘速完成建議接種劑次。

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▲指揮中心說明65歲以上接種第四劑BNT相關數據。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心說明18歲以上成人劑型接種。（圖／指揮中心提供）

指揮中心已開放50歲以上成人、機構住民、免疫力低下或不全者等對象接種第二次追加劑，尤其65歲以上長者感染後導致重症風險高，應儘速接種，以提升免疫保護力。此外，醫事人員、機場港埠、居家檢疫、航空機組員等相關工作人員，亦可評估自身染疫風險及意願接種。

李秉穎表示，建議長者接種四劑疫苗的理由除了疫苗抗體效價會隨著時間逐漸下降外，當病毒變異後，接種次苗劑次較少者，保護力也會打折扣。以色列研究指出，接種第四劑到第8周，對於一般保護會消失，但仍會比僅接種第三劑在第六週的保護效果增加3~4倍左右，保護效果也有明顯的附加反應，由於對於BA.4、BA.5病毒，也會有附加效果。

▲▼指揮中心鼓勵長者打疫苗，公布相關QA。（圖／指揮中心提供）



▲▼指揮中心鼓勵長者打疫苗，公布相關QA。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心鼓勵長者打疫苗，公布相關QA。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心鼓勵長者打疫苗，公布相關QA。（圖／指揮中心提供）