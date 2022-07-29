鄰近國家疫情飆高！王必勝：8月維持現行防疫措施

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情仍未完全趨緩，Omicron新型變異株BA.5就攻進國內，針對8月是否還會放寬防疫措施。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，應該還會暫時維持現行防疫措施，主要是鄰近國家疫情升高很快。

BA.5目前在國際狂燒，以日本來說，昨日新增確診數首度突破23萬人大關，連續2天突破歷史新高。數據顯示，除了東京都首次突破4萬例，大阪也新增2萬例，愛知縣、埼玉縣、千葉縣突破1萬例，總計18個都道縣疫情數據創紀錄。東京都政府日前召開專家會議，有專家就直言，目前的感染情況是「前所未有的大爆發」。

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針對國內防疫措施，王必勝表示，目前暫時還會維持現行防疫措施，主因是鄰近國家疫情升高很快，也要觀察後續產生的相關效應，包括死亡人數、重症率、對醫療量能的壓迫以及國內監測，預期陸續還是會產生本土BA.5或BA.4個案，這些效應要再觀察，才會再考慮進一步開放措施。

醫療應變組副組長羅一鈞也提醒，隨著下一波BA.5的疫情有預計可能八月中下旬開始再起，還是呼籲家長利用現在疫情比較平穩，趕快帶小孩去打疫苗，預防下一波疫情對兒童健康造成威脅。