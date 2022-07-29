惡龍變善龍！張錫銘入獄後性情大變　被白目獄友嗆聲僅有1反應

▲「惡龍」張錫銘目前在台南監獄服刑。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

「惡龍」張錫銘犯下多起擄人勒贖重案，遭判無期徒刑定讞，2007年進入台南監獄服刑。服刑期間，張錫銘表現良好，得知獄中有繼續進修的機會，讓國一就輟學的他萌生學習念頭，原計劃2010年與兒子一起考高中。不僅如此，張錫銘還在2018年寫下親筆信，盼政府重視受刑人權益，再度引發外界話題。

據了解，張錫銘入獄服刑後，沒有了過往的殺氣，前四海幫堂主、獄友陳興餘曾透露，有位白目的受刑人不知道對方是張錫銘，在打飯時主動找麻煩，嗆聲「現在是怎樣？不用排隊？」但張沒有任何反應，只是默默坐在一旁，後來該受刑人得知他就是張錫銘，嚇得連忙賠不是「大仔，不好意思，我不知道」。

▲張錫銘2018寫下親筆信，呼籲政府重視受刑人權益。

陳興餘透露，張錫銘很重義氣，私下個性低調、善良，而且絕對不會害人，只要友人有難，一定會伸出援手。事實上，張錫銘2018年就曾寫下親筆信，指受刑人的勞作金計價基準，已近20年未調整，監獄儼然血汗工廠，呼籲政府重視相關問題，隨後透過友人在臉書「爆料公社」公布內容，替獄友們爭取權益。

此外，張錫銘得知獄中有繼續進修的機會，便積極爭取，獲獄方網開一面，原計劃2010年與兒子一起考高中，然而因重刑犯身分，遭到監獄拒絕，後於2013年首次報考，但因家人剛好前來探監，導致他缺考一科，未能錄取。近5年來，張錫銘多次申請假釋，最近一次是今年2月，但均遭到駁回，為此向司改會申請協助。

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