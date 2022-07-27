黃嘉千、夏克立9／12上法院「直球對決」　律師曝攻防關鍵

▲藝人黃嘉千與夏克立爆出婚變震驚各界，將在9月12日上法院直球對決。（圖／資料照／攝影中心）

記者黃宥寧／台北報導

藝人黃嘉千與加拿大籍夫夏克立爆出婚變震驚各界，黃嘉千本月22日證實「已經走司法程序，希望能平安落幕」。據悉，法院家事法庭已排定9月12日開庭，夏克立也得返台出庭。因媒體大篇幅報導夏、黃曾發生嚴重肢體衝突，成離婚官司攻防關鍵之一。律師沈川閔分析，若2人都想提高爭取到「家人」親權勝算的話，最好方式是要向法院證明自己是更合適擔任的一方。

藝人夏克立、黃嘉千跨國婚姻生變，目前已準備進行離婚官司，要透過法律終結16年的婚姻。先前黃嘉千友人數次出面批評男方，但日前，夏克立友人也發出聲援信，反指女方極力阻止丈夫跟家人聯繫，並透露夫妻離婚的最大原因是「有人想當藝人，有人想當凡人」，看得出各自友人們都站出來互指雙方都有不對之處，也讓大家霧裡看花越看越花。

律師指出，雙方都不願繼續維持婚姻，可依《民法》第1052條第2項規定「無法維持婚姻的重大事由」請求離婚，若2人都不合，也表示不願維持下去，基本上就符合婚姻的重大「破綻」，且沒有因離婚而導致的精神賠償問題。

▲夏克立、黃嘉千婚變，兩人將對簿公堂。（圖／記者許逸群攝）

律師認為，若以目前媒體報導的內容，黃嘉千聲稱自己遭夏克立施暴，且留有傷痕，倘若上法院後，女方的家暴證據是經合法蒐集且有利，將會成立，但同時法官也會衡量雙方可歸責程度，若黃嘉千對婚姻破裂並無可歸責或責任較輕微，判離婚可能率也較高。

另外《鏡週刊》指出，黃嘉千受暴後，帶著「除了夏克立以外的家人」飛回台灣，並向法院聲請暫時處分，甚至在今年4月19日開庭時，當庭要求法官裁定由她擔任家人主要照顧者，更望法官能裁定讓家人限制出境。

這部分律師認為，通常離婚婚訴訟，會同時處理「家人」監護權、夫妻剩餘財產分配等問題，若黃嘉千真的已向法院聲請擔任「家人」主要照顧者，或許這也是雙方為何都對外界回應，保持低調甚至不回應，主要就是擔心會被法官認為「不友善行為」，若被認定恐怕就失了「家人」親權資格。

律師也強調，若2人都有離婚想法，盡量能在「調解程序」達成共識，並能理性約定「家人」監護及探視時間等，但「家人」已滿12歲，法官也會考量「家人」意願做為判決一環，若最後「家人」只能作為被安排的一方，當然能以「家人」最佳利益考量，並尊重對方的探視權，共同守護「家人」。