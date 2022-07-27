若BA.4、BA.5未流行　學者：9月底單日「有望降至5千例以下」

▲若BA.4、BA.5未造成大流行，9月底單日確診數有望下降。（圖／翻攝自YouYube／新冠肺炎科學防疫園地，下同）

記者楊晏琳／台北報導

國內出現第二起本土社區感染的BA.5個案，為高雄造船廠工作男性，並疑似發生家庭、職場群聚。公衛學者預估，若BA.4、BA.5在台灣造成大流行，最快於8月中旬，單日確診就會站回3萬例；但若未受影響，9月底則有望降至5千例以下。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今（27日）於「新冠肺炎科學防疫園地」中根據模型推估，若BA.4、BA.5未在台灣造成大流行，8月底單日確診有望跌至7996例，9月底則有望降至4912例。

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不過陳秀熙強調，此情況是國內未受BA.4、BA.5影響下得出的結果；目前來看，BA.4、BA.5對台灣雖不至於如6月份一般大流行，但可能會轉為地方流行，在8月中旬至8月底間，單日確診數增至3萬。

即便確診數上升，陳秀熙也樂觀看待疫情；因根據國際大數據推估，BA.4、BA.5若在國內占比超過50%，感染率雖會增加60%，但住院率及ICU的比例也僅分別增加15%、17%，死亡率則無明顯上升。

▲BA.1、BA.2的流行波會影響BA.4、BA.5的疫情。

陳秀熙說明，之所以會樂觀看待國內疫情，是因根據經驗法則來看，過去曾大流行的國家，受BA.4、BA.5影響較小。而台灣先前BA.2大流行速度極快，加上醫療量能有極大改善，且追加劑已達70%以上，預估台灣應不至於變成6月份大流行。

陳秀熙指出，歐美國家的住院及重症率雖隨著BA.4、BA.5成長，但幅度都比較輕微，死亡率更是沒有顯著影響，韓國及日本也是。他更直言，無論前面感染波如何，其實都不太影響死亡率；這也意味著BA.4、BA.5造成的損害，未如BA.1、BA.2那麼大。