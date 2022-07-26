情緒分裂背包、海廢桌椅設計　Pinkoi打造群眾募資平台8月上線

▲▼Pinkoi推出群眾募資平台，預計8月1日上線。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

亞洲設計購物網站今（26）日宣布，將於8/1推出全新的「Pinkoi群眾募資」平台，結合原有的AI技術、國際金流、物流追蹤與跨境購買等平台服務，訴求5大特色、3大加值服務，活化設計生態圈發展。上線後連續6週，每週將推出一個原創設計募資案，包括濃縮咖啡原液2.0、海廢轉生桌椅等，目標在2個月內創造千萬募資金額。

「Pinkoi群眾募資」為SaaS模式下的新平台服務，共同創辦人兼執行長顏君庭表示，多年經驗發現，大約只有5%的創作者能順利進入規模化階段，成為成熟品牌；而有更多品牌因資金、資源的不足，空有很棒的設計想法，卻無法從商業化往下一階段邁進。

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如今打造群眾募資平台，可以成為品牌進入規模化階段的試煉場，並且募資結束後，可直接將商品和募資期間獲得的評價，自動對接既有的Pinkoi設計館，讓品牌的長期經營更完善，不會因為專案結束就中斷累積品牌資產。

▲平台上線後連續6週，每週將推出一個原創設計募資案。（圖／業者提供）



群眾募資專案統籌李少昱表示，團隊在做產品開發訪談時發現，過往設計品牌進行募資時，最大的痛點不是行銷與專案聲量；反而是因短期內累積大量訂單，導致團隊出貨、開發票等後續執行上無法負荷。因此Pinkoi 群眾募資更特別提供3大加值服務，包括「一站式物流」、「開立募資訂單發票」、「站外廣告投放」。

據國內外研究報告顯示，近年群眾募資在各地都有雙位數的市場成長，甚至調查機構Vantage Market Research預測全球群眾募資到2028年將上看美金434.8億元（約新台幣13兆元）的市場規模，其中亞洲會是成長最快速的市場。但伴隨募資風險而來的消費糾紛也日益增加，據台北市政府法務局統計，2020年收到的募資消費爭議申訴案與過往相比，年增近18倍。

未來Pinkoi群眾募資平台開放「原創回饋型」和「公益勸募型」的2種募資專案。顏君庭説，不同於一般的募資平台，Pinkoi基於原平台功能，像是品牌開館審核、提案把關、物流出貨追蹤、商品評價查看撰寫、退換貨流程等，讓真心想支持好設計理念的贊助人，可以放心地參與募資，用行動實現自己想要的好設計。

▲8月上線後陸續推出原創設計募資案，如採用海廢熱壓製成的「TZULAï厝內 - 海廢轉生學習桌椅」。（圖／業者提供）

平台目前仍屬於前期上線階段，首波專案將於8/1起，連續6週，每週推出一個特邀的原創設計募資案，像是墨墨頭 MoreMoreToe耗時3年測試製作的「情緒分裂機能小背包」，能一秒拆卸變大小兩包；還有全台首創常溫保存的「le brewlife樂步 - 濃縮咖啡原液2.0」；採用海廢熱壓製成的「TZULAï厝內 - 海廢轉生學習桌椅」等，目標在2個月內創造千萬募資金額。

▲耗時3年設計製作的「情緒分裂機能小背包」。（圖／業者提供）

平台預計於10月上旬，優先開放給台灣和港澳品牌做申請，未來也計畫將服務拓展到亞洲其他市場，讓好設計可以不分國界的被實現。