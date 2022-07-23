2個相愛的人=2隻刺蝟！辨認「愛情惡魔」遠離PUA控制型戀人

▲兩個相愛的人，就像兩隻刺蝟，既期待相互靠近，又擔心被對方傷害⋯。（圖／免費圖庫stocksnap）



記者林育綾／綜合報導

兩個相愛的人，就像兩隻刺蝟，既期待相互靠近，又擔心被對方傷害。心理師提到，潛藏在行為背後的人格，往往暗中導演著親密關係，例如依賴型人格者，往往會被控制型人格者吸引，如同「一把鑰匙開一把鎖」。藉由理解不同人格，還能辨別出「愛情惡魔」，遠離「PUA」（情感操控）型戀人。

心理師段鑫星、李文文、趙亞平共同合作，撰寫《如何擁抱一隻刺蝟：戀愛與婚姻中的人格識別、接納與付出》，近來由寶瓶文化發行繁體中文版。書中借用了人格心理學中的部分人格類型，分別是自戀型人格、表演型人格、偏執型人格、強迫型人格、迴避型人格、依賴型人格、邊緣型人格、憂鬱型人格、反社會型人格。而從人格層面理解親密關係，也能更好地理解戀人的行為模式、處事風格、愛情表達方式等。

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作者提到，在數十年的圍繞情感與親密關係的諮商中，發現潛藏在行為背後的人格往往在暗中導演著我們的親密關係，例如依賴型人格者往往會被控制型人格者吸引，而迴避型人格者的最佳搭檔可能是問題解決型的人。就像是「一把鑰匙開一把鎖」，兩性關係中的彼此吸引、相互依戀、難捨難分，甚至相互糾纏的背後，都是「人格」在起作用。

▲兩性關係中的彼此吸引、相互依戀、難捨難分，甚至相互糾纏的背後，都是「人格」在起作用。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫xframe）



不過，人格類型的劃分也並非絕對，每個人都是「幾種人格類型的結合體」，例如偏執型人格者身上，往往也有自戀的一面（表現為自大、自以為是），有時候他們也會出現反社會型人格的特徵，例如對他人的動機與行為的非善意猜測，甚至有時候會出現與迴避型人格者相似的對社會交往的嚴重迴避。

作者希望，讀者不要簡單地對號入座，或者對自己的另一半進行歸類，因為任何結論，都可能對現有的親密關係造成傷害。但能夠從書中獲得人格的概貌，理解一類人特有的情感表達方式、情緒狀態和相處方式；此外，這本書可能會幫助人們辨別「愛情惡魔」，遠離「PUA」（情感操控）型戀人。

好的親密關係，會是一種依戀性的連結，是伴侶之間長期的、持久的相互照料、相互滋養、相互扶持，共同成長讓彼此變得更好。好的關係能幫助你把不愉快的過往扔在風中，開啟一段令人欣喜的人生之旅；自然，糟糕的親密關係會對我們的人際關係、自我功能造成傷害，其影響甚至是毀滅性的。」

而人格就是一面鏡子，人們遇到的戀人，往往就是「自我」這面鏡子的投射，我們選擇的戀人反映了我們的需求，以及我們內心的恐懼；「你是誰，你就會遇到誰」，是我們的人格讓彼此相互吸引。

▲針對每一種人格類型，書中將以案例展示。（圖／寶瓶文化）



兩個相愛的人就像兩隻溫柔的刺蝟，牠們既期待相互靠近，又擔心被對方傷害。「自戀型人格者」只愛自己身上的刺；「表演型人格者」的每一根刺上都寫滿了故事；「偏執型人格者」的刺往往尖利卻又帶傷；「強迫型人格者」的刺極整齊地排列著，他追求完美，不允許感情有絲毫的差池。

「迴避型人格者」把他的刺都藏了起來，你沒有機會碰到它們；「依賴型人格者」把他的刺放在戀人的身上，他希望把自己的刺變成戀人的一部分；「邊緣型人格者」的刺千奇百怪；「憂鬱型人格者」的刺上寫滿了憂傷；「反社會型人格者」的每一根刺都很鋒利，甚至有毒。

因此，當兩隻刺蝟相互靠近時，如何做到「親密有間」，是每對戀人都需要修習的功課。針對每一種人格類型，書中將以案例展示、愛情藍圖、愛情寫真、愛上這隻刺蝟後的感覺、如何與他相處等角度展開敘述。