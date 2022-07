證明水質超乾淨！印度官員「大口狂灌聖河水」沒在怕　2天後慘送醫

▲ 曼恩在眾人面前大口喝下聖河河水。(圖/翻攝自推特)

記者陳宛貞/綜合外電報導

印度發生一起離譜事件,旁遮普邦首席部長曼恩(Bhagwant Mann)日前突然劇烈胃痛,送醫診斷出胃部感染。而他在2天前到訪北部城鎮時,才為了證明聖河水質乾淨無虞,當場在眾多官員面前大口狂灌河水,疑似就是因此感染。

綜合當地媒體報導,曼恩17日赴旁遮普邦城鎮蘇爾坦普爾洛迪(Sultanpurlodhi),曾生飲錫克教聖河「卡利拜因河」(Kali Bein)河水。受到1960年代綠色革命影響,這條河的水質曾受到嚴重污染,直到2000年錫克教徒淨水運動後才好轉。

