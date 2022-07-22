證明水質超乾淨！印度官員「大口狂灌聖河水」沒在怕　2天後慘送醫

▲ 曼恩在眾人面前大口喝下聖河河水。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度發生一起離譜事件，旁遮普邦首席部長曼恩（Bhagwant Mann）日前突然劇烈胃痛，送醫診斷出胃部感染。而他在2天前到訪北部城鎮時，才為了證明聖河水質乾淨無虞，當場在眾多官員面前大口狂灌河水，疑似就是因此感染。

綜合當地媒體報導，曼恩17日赴旁遮普邦城鎮蘇爾坦普爾洛迪（Sultanpurlodhi），曾生飲錫克教聖河「卡利拜因河」（Kali Bein）河水。受到1960年代綠色革命影響，這條河的水質曾受到嚴重污染，直到2000年錫克教徒淨水運動後才好轉。

CM @BhagwantMann drinking water directly from the holy river blessed by Guru Nanak Sahib Ji. The cleaning of this auspicious river has been undertaken by Sant Balbir Singh Seechewal Ji (Rajya Sabha MP from Punjab)@AAPPunjab pic.twitter.com/bWPbVWTVD1 — Sodhi Vikram Singh (@SodhiVikramSin) July 18, 2022

一名議員17日邀請曼恩參加淨水運動22周年紀念活動，並提議他生飲河水，證明水質乾淨。當時的畫面可見，手握玻璃杯的曼恩親自跪下身來，舀起一杯河水後豪邁就口喝下，一口氣將整杯河水灌完，令現場人員紛紛歡呼。

然而，曼恩19日晚間在家中突然感覺胃部劇烈疼痛，20日凌晨緊急被以飛機送往德里的醫院，診斷出胃部感染，住院1天後於21日上午出院。

曼恩送醫治療的消息一出，外界不禁懷疑與他生飲河水有關。當天紀念活動過後，也有官員向媒體透露，有許多城鎮及村莊的污水都流入卡利拜因河。但曼恩所屬的小老百姓黨（Aam Aadmi Party）宣稱，他只是到醫院接受例行檢查，未受到任何感染。

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