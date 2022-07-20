參加堂哥婚宴！阿兵哥竟性侵女客　她睡夢中「驚覺被侵入」崩潰

▲高雄男子參加完堂哥婚宴，竟性侵女客，遭法官判刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／高雄報導

男子阿傑（化名）為現役軍人，而他在替堂哥籌備婚禮時，認識女子小娟（化名），2人在婚禮結束後一同飲酒作樂，但阿傑竟趁著小娟喝醉無法抗拒之際，將人帶回房間性侵得逞。小娟睡夢中驚覺被人侵入，嚇得起身抵抗，並奔赴警局報案。法院審理後，阿傑被依法判刑2年，緩刑5年。

根據判決，阿傑因為替堂哥籌備婚禮認識了小娟，而2021年3月6日晚間婚禮結束後，2人跟著多名親友在外飲酒作樂。直到隔天凌晨，阿傑見小娟喝醉，原本想將小娟帶回預訂的旅館房間，但無奈沒有鑰匙無法進門，阿傑便轉而將他帶回自己的住處。

當時小娟醉得不省人事，阿傑見狀竟起了色心，將小娟衣服脫去後性侵得逞。小娟睡夢中驚覺遭人侵入，便奮力起身將阿傑推開，阿傑這才罷手，並且向小娟道歉，但小娟事後不甘受辱，憤而報警提告。

法官審理時，阿傑對於犯行坦承不諱，法官審酌，他為逞一己私慾，竟利用小娟酒醉而身心不能抗拒時侵犯對方，但考量他事後已與小娟達成和解，認定他有所悔悟，因此將他依現役軍人犯乘機性交罪判處2年徒刑，緩刑5年，緩刑期間須付保護管束。全案可上訴。