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捷報！台灣好小子化學奧林匹亞競賽摘4金　國際排名第1

▲▼捷報！台灣好小子化學奧林匹亞競賽摘4金 國際排名第1名。（圖／教育部提供）

▲左1趙訢閎、左後2陳品羲、右1前劉耀璘、右後2陳楷鈞。（圖／教育部提供，下同）

記者許展溢／台北報導

我國參加2022年「第54屆國際化學奧林匹亞競賽」今（19日）傳來捷報，本屆競賽由中國主辦，在83個國家（地區）、84個參賽隊伍326名參賽學生中，共獲得4金佳績，國際排名為第1名（以學生金牌數計算）。

教育部國教署指出，受疫情影響，本屆國際化學奧林匹亞競賽改為線上賽，各國代表隊伍在各自國內尋覓符合大會規定場地參賽，並依規定建置競賽環境及安排監督人員。我國代表隊由國內大學10多名教授組成輔導團隊負責培訓，歷經國內初選、冬令選拔營、複選、決選營4階段，從1,742名學生當中選出4名代表我國參加比賽。

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國教署表示，代表隊4位金牌獲獎者，分別為台北市立建國高級中學學生陳品羲（個人排名第18名）、台中市立台中第一高級中等學校學生陳楷鈞（個人排名第29名）、國立新竹科學園區實驗高級中等學校學生趙訢閎（個人排名第30名)及國立嘉義高級中學學生劉耀璘（個人排名第36名)，表現優異。

▲▼捷報！台灣好小子化學奧林匹亞競賽摘4金 國際排名第1名。（圖／教育部提供）

▲台灣好小子化學奧林匹亞競賽摘4金，國際排名第1名。（圖／教育部提供）
國教署提到，本次代表團由台師大化學系教授李位仁擔任我國代表團領隊、呂家榮教授擔任副領隊，並由中央研究院化學所研究員尤嘯華（我國第1屆1992年國際化學奧林匹亞競賽金牌選手）、台灣大學化學系教授金必耀、王宗興（我國第5屆1996年國際化學奧林匹亞競賽金牌選手）、台師大化學系教授林震煌、吳學亮、李祐慈（我國第10屆2001年國際化學奧林匹亞競賽銀牌選手）及中山女高教師曹雅萍協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作，7月10至18日參加競賽，大會於18日公布成績並舉行閉幕典禮。

為獎勵學生優異表現，教育部表示，訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可依獲獎別保送或推薦大學院校。另於競賽獲金牌、銀牌、銅牌者，分別可獲得教育部頒發新臺幣20萬元、10萬元與5萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇最高獎額辦理。

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