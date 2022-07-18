故宮展出400年前「黑色魔鏡」！稀有黑曜石鏡可看過去、現在、未來

▲故宮揭秘400年前黑色魔境！將展出稀有的「阿茲特克帝國 黑曜石鏡」。（圖／故宮提供）

記者林育綾／台北報導

「魔鏡」不只在童話中出現，其實在400年前的阿茲特克帝國也有「黑曜石鏡」，曾被視為具有施行黑魔法的能力，能窺見過去、現在與未來的世界。如今這件存世數量極少的稀有寶物，將於明（19）日起在國立故宮博物院北部院區展出。

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▲鏡身表面雜揉灰黑色深淺不一的半透明綹絲，增添既抽象又神秘的「煙霧感」。（圖／故宮提供）

「阿茲特克帝國 黑曜石鏡」是西元15～16世紀時，中美洲阿茲特克帝國的工匠，以當地火山區盛產的黑曜石製成。黑曜石是一種天然生成的火山玻璃，雙面經精細打磨拋光，製作出高反射、高穿透的玻璃效果，使墨黑表面具有光潔澄淨的質感，其間雜揉灰黑色、深淺不一的半透明綹絲，增添抽象又神秘的「煙霧感」。

故宮指出，在阿茲特克帝國，黑曜石鏡是象徵戰爭、巫術與黑夜的神祇「特斯卡特利波卡」（Tezcatlipoca）的代表物，同時作為統治貴族通神的媒介，透過「煙霧鏡」，得以窺見過去、現在與未來的世界。

▲故宮典藏的「黑曜石鏡」，推測是清朝時透過西洋傳教士，輾轉由歐洲進入清宮。（圖／故宮提供）

西元16世紀，隨著西班牙殖民者征服中美洲，阿茲特克帝國貴族的珍稀寶物運往歐洲；而在歐洲的文化脈絡下，「黑曜石鏡」轉換為新的使用方式與意義，被視為具有施行黑魔法的能力。

其中使用黑曜石鏡施行黑魔法最有名的魔法師，莫過於英國女皇伊莉莎白一世的御用占卜師及顧問約翰‧迪伊（John Dee），據了解，迪伊使用的黑曜石鏡，現在是大英博物館的著名藏品。

而故宮典藏的「黑曜石鏡」，推測是清朝時透過西洋傳教士，輾轉由歐洲進入清宮。順治皇帝面對陌生石材時，曾召傳教士湯若望鑑定，乾隆、道光兩位皇帝也為之賦詩歌詠，可見受到許多皇帝的重視。

▲故宮北院將展出存世數量極少的中美洲「阿茲特克魔幻神鏡」。（圖／故宮提供）

這面鏡子的命名曾歷經幾番變更，從沿用清朝所稱的「墨玉鏡」，到近期的「墨晶鏡」；近年故宮研究團隊透過科技檢測，揭曉黑色魔鏡的神秘面紗，確認是存世數量極少的中美洲阿茲特克魔幻神鏡。

「阿茲特克帝國 黑曜石鏡」將於7月19日起，在故宮北院「南北故宮 國寶薈萃」302陳列室展廳展出，揭開來自阿茲特克帝國深邃極簡的暗黑系魅力。而原先的「肉形石」則移至故宮南院，在7月26日～10月30日的「人氣國寶展」展出。