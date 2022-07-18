　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

誰是下任首相？英國保守黨黨魁之爭　對中經貿關係成議題

▲▼英國前財相蘇納克（Rishi Sunak）與前外相特拉斯特拉斯（Liz Truss）爭奪保守黨黨魁。（圖／路透）

▲英國前財相蘇納克（左）與前外相特拉斯特拉斯（右）爭奪保守黨黨魁大位。（圖／路透）

文／中央社記者陳韻聿倫敦17日專電

英國保守黨黨魁選舉第2場電視辯論今晚登場，財政、經濟和誠信仍是焦點，涉外事務的討論比重則較前一場略為提升。同為候選人的外相特拉斯質問前財相蘇納克，是否仍認為該擴大與中國的經貿往來。

蘇納克（Rishi Sunak）回應，政府去年3月發布的外交國防政策綜合檢討報告（The Integrated Review）即提到中國對英國國家安全構成嚴峻威脅。他重申個人立場，指出正確的作法應是既致力維護國家安全、利益和所信奉價值觀，又與各國保持互動。

他提到曾與特拉斯（Liz Truss）共同推動立法，將惡意投資活動阻絕於境外，以保護英國的基礎建設。他強調，英國有能力保衛自身安全和利益。

本月5日蘇納克宣布辭去財政大臣一職，引發官員辭職骨牌效應，首相強生（Boris Johnson）7日宣布辭去執政的保守黨黨魁，並將在新黨魁、也就是新首相預定9月5日出爐前，擔任看守首相。蘇納克隨即於8日表態競選黨魁。

▲▼英國前財相蘇納克（Rishi Sunak）。（圖／路透）

▲英國前財相蘇納克（Rishi Sunak）。（圖／路透）

蘇納克去年任內曾在一場政策指標性演說中表示，英、中各自遵循的價值觀雖具根本差異，但中國是世界最重要經濟體之一，因此英國需要與中國建立「成熟而平衡」的關係，包括在價值觀相關議題堅守原則，同時把握中國巨大的金融服務等市場。

他說，英國正是因為採取措施確保國內經濟韌性，才能有自信地以安全、互惠的方式發展對中經濟關係。

英國政界與公眾輿論近2、3年來對中國在軍事、經貿、科技等傳統與非傳統安全領域構成的威脅日益警覺，目前5位黨魁候選人之中，特拉斯和國會外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）的對中立場明顯較強硬，蘇納克任內則試圖重啟自2019年以來即停擺的英中經濟財金對話。

不過，在俄羅斯全面侵略烏克蘭、嚴重衝擊全球安全並凸顯威權政權擴張野心之際，蘇納克恐怕不會希望得到北京的「肯定」。

▲▼英國前外相特拉斯（Liz Truss）。（圖／路透）

▲英國前外相特拉斯（Liz Truss）。（圖／路透）

中共對外宣傳喉舌「環球時報」14日刊登的一篇評論指出，保守黨魁候選人中多數對北京強硬，但有一位「務實」的候選人贏了第一輪投票，隨著新首相登場，中英關係「可能改善」。評論指涉的「務實」候選人就是蘇納克。

至於俄羅斯，主持人問各候選人若當選首相，是否願意在預定11月舉行的20國集團（G20）峰會期間與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）同桌議事。蘇納克回應，他曾在G20財長會議期間走出議場、拒絕與俄方代表同席；特拉斯則說，自由世界的發聲很重要，她已準備好正面迎擊蒲亭，在印度、中國等搖擺大國前揭發他的惡行。

保守黨國會議員明天傍晚將進行又一輪投票，得票數最低的黨魁候選人將被淘汰，投票結果預計晚間8時宣布。各候選人白天將繼續對黨內及親保守黨團體進行馬拉松式的遊說、回應質問。

►床墊也能加「玻尿酸」！Q彈好睡，連謝祖武都愛

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
李鴻淵疑有雙重人格！平時憨厚和善　提到2件事秒變臉
幾乎滅村！　5公尺變種巨鱷吞食83人
約少女唱歌猛灌酒　2男撿屍到旅館輪流性侵
哥吉拉妻「為何瘋狂被炎上？」　他神解析：真正罵的不是她
世運會中華隊抱回1金6銀6銅　合球奪銅選手激動落淚
士官長演習時偷摸女士官胸部！　嗆「摸一下會死喔」GG了
陳時中卸任大誇「這2人」：我沒累死三軍，但有累壞「一鈞」
雲林3歲童遭狠虐！　「香菸燙疤」打到眼結膜出血
快訊／1000元快搶！　動滋健身券今開放登記

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

幾乎滅村！5公尺變種巨鱷「賓拉登」吞食83人　村民怕到搬家

14年狂吃83人「村莊人口減10%」　村民逮5m巨鱷送養殖場恐怖繁殖

京阿尼36死縱火滿3年　家屬絕望等不到開庭！嫌2度要求精神鑑定

超鬧結婚契約！印度年輕夫妻簽名笑哭　規定「限吃披薩」每月1次

誰是下任首相？英國保守黨黨魁之爭　對中經貿關係成議題

英前首相：烏俄戰爭表明「西方失去主導權」　中國崛起成超級大國

美國槍手闖美食街掃射！結果被「現場目擊者」擊斃　釀3死2傷

歐洲熱浪強襲「至少1000人」熱死！南歐各國野火狂燒　末日場景曝

迦納出現2起「馬堡病毒」死亡病例！目前無藥可醫　致死率曾達88%

2小飛機「空中相撞」秒成火球釀4死！降落前被另一架撞擊　慘墜毀

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

實測保險套超強延展力　當襪子穿秒變透明膝上襪

婦接詐騙電話急領79萬救兒　警寫紙條「相信我」逮車手！

5歲女昏迷父衝警局求開道　「30分車程減半」搶回一命

調皮守宮逃家飼主嚇壞　媽趴地見笑臉愣：很恐怖

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

幾乎滅村！5公尺變種巨鱷「賓拉登」吞食83人　村民怕到搬家

14年狂吃83人「村莊人口減10%」　村民逮5m巨鱷送養殖場恐怖繁殖

京阿尼36死縱火滿3年　家屬絕望等不到開庭！嫌2度要求精神鑑定

超鬧結婚契約！印度年輕夫妻簽名笑哭　規定「限吃披薩」每月1次

誰是下任首相？英國保守黨黨魁之爭　對中經貿關係成議題

英前首相：烏俄戰爭表明「西方失去主導權」　中國崛起成超級大國

美國槍手闖美食街掃射！結果被「現場目擊者」擊斃　釀3死2傷

歐洲熱浪強襲「至少1000人」熱死！南歐各國野火狂燒　末日場景曝

迦納出現2起「馬堡病毒」死亡病例！目前無藥可醫　致死率曾達88%

2小飛機「空中相撞」秒成火球釀4死！降落前被另一架撞擊　慘墜毀

成大人力潛艇駕駛確診無法參與決賽　仍獲歐洲國際潛艇大賽最佳新人獎

基隆男提親成功喝太茫　醉倒車底超驚險！警逐戶尋人找到準新娘

小舅子跌30公尺高坡身亡！張家輝曝妻子現況　返港「後事已辦妥」

50多歲已婚警重逢國中女同學　切了2年感情遭控「大騙子」下場曝

屏東2.3億大麻田案外案　主嫌妻夜奔溫室燒毀植株滅證

國旅補助適用！可樂旅遊推訂房最高折2800元　網美秘境一日遊299起

跟前任糾纏！害他遭醋男友持刀猛刺　「7.9cm刀刃」斷在體內險沒命

昔日LV光環加分！　晶華商圈62年高齡店面1.8億拍出

全台3大秘湯示範區　南澳鄉碧候溫泉7／19對外營運

接部長嚇到睡不著！薛瑞元感謝「唯一的夫人」　分析3點重拾自信

正妹頂假奶擺浮誇表情動作　失控版熱舞網傻眼：忘記吃藥？

國際熱門新聞

40歲退役球星疑性遊戲玩過頭猝死飯店　女伴爆血求救

用Google找餐廳太老了！　2款APP成年輕人新寵

64歲男騙砲12人！女師驚覺當小三遭威脅

遊樂園大鐘擺甩到空中解體　砸死2客

闆娘為了「表情符號」氣炸尖叫！　她慘遭解雇

山上徹也曾發文　表達痛恨統一教

2022年6天災　盲眼龍婆預言中了

「跨性別女囚」竟讓2女獄友懷孕

歐洲熱浪強襲　至少1000人熱死

幾乎滅村！5公尺變種巨鱷「賓拉登」吞食83人

山上徹也推特曝！最後發文：有一種感覺…

35年真好友！他中千萬頭獎　信守承諾和友平分

韓女大生被同學性侵　推下3樓亡

珍妮佛羅培茲與班艾佛列克傳已結婚

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

直擊大S東區約會具俊曄！等紅燈也緊貼彼此

1000元動滋健身券快搶！　即日起登記

40歲退役球星疑性遊戲玩過頭猝死飯店　女伴爆血求救

三寶媽被嫌「下面變鬆」　名醫神回！她笑了

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

哥吉拉老公回應　妻急求饒

他連2天當沖欠186萬交割款　下場曝光

用Google找餐廳太老了！　2款APP成年輕人新寵

女主播早產大失血！龍鳳胎插滿管子

獨／李鴻淵記恨8年！死亡筆記本早寫好

子瑜被求婚！甜笑「點頭說好」影片曝光

台灣漲價冠軍不是雞排！網友全喊：它最誇張

金馬影帝1年沒工作「看清老婆」：我娶了好女人

妻不會把哥吉拉送人！　神人曝「財力證明」萬人暴動

更多

最夯影音

更多
曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」
康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面