白飯煮得Q彈有秘訣！農委會教3招「好吃又營養」　網驚喊：做錯了

▲白飯要煮得Q彈有訣竅。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

米飯是華人常吃的主食，但想要煮得好，學問也很多。對此，農委會分享了洗米的「3個要點」，也提供民眾選購、儲藏的方式，吃得到香Q米飯的同時，還能保有密裡本身的營養。

農委會在臉書上分享，每次煮飯前都要洗米，而洗米的動作是為了清掉附著在米粒上的雜質與異味，但若清洗時間過長，水分滲入米粒，那水裡的異味也會一同滲入。

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此外，農委會表示，若清洗時間過長，還會導致無機質、維生素B1等營養素流失，因此洗米有3個要點，分別是「動作輕」、「速度快」及「勿搓揉」，洗米時迅速攪動，動作要輕柔，接著倒掉洗米水，重新裝水再洗一次，重複2、3次就能完成。

▼農委會教3招洗米。（圖／翻攝臉書／行政院農業委員會）



農委會還加碼，提供民眾選購方式，最直接的就是看包裝上的「CNS」標章，選擇一等及二等的包裝米，選購時也要注意袋上標示的碾製加工日期、產地、規格或保存期限、廠商資訊等，碾製日期與購買日期愈相近愈佳，且要挑選有品質保障、經過CAS、產銷履歷或有機驗證的包裝米。

農委會建議，為了良好保存米粒，一次不要購買太大量，以小包裝、真空包裝為優先，避免時間過長導致長蟲，包裝開封後，也建議放入保鮮盒，並放在10度以下的冰箱保存。

貼文曝光後，也有不少網友恍然大悟，開始留言、分享，「重要的生活小知識大家都學會了嗎」、「我…都洗錯了欸」、「請你跟著這樣做」、「我也是這樣洗米的，煮出來的飯比較純淨好吃」、「我會留洗米水起來洗菜」、「借分享～謝謝你感恩。」

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