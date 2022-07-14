人死後屍體還會坐起來？　太平間員工揭密：衪們會講話

▲一名在太平間工作的女子透露，屍體並不會突然坐起，但偶爾動一下。（圖／達志影像／示意圖）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

人們對於死亡總是充滿疑問，尤其好奇死後的世界，或是當人過世後，身體會有哪種改變。英國一名在太平間工作的女子發影片透露，人死後屍體並不會像電影一樣，突然坐起來，但偶爾會突然抽動或「說話」，讓許多網友驚嚇不已。

據《每日郵報》報導，英國女子艾瑪（Emma Yates）是一名在太平間從事解剖病理學的技術員，負責檢測和鑑定屍體。日前她於TikTok發布了一則影片，希望能解答人們對於有關屍體及太平間的一些傳聞。

她在短片中首先指出，一個常見的誤解為「屍體總是僵硬的」，但其實這種情況只會發生約36小時，之後屍體就會恢復柔軟。艾瑪也解釋了多數人誤會的「屍體自己坐起來」傳聞，她表示，屍體並不會突然自己坐起來，因為這需要用到很多肌肉的力氣，不過屍體會偶爾動一下或突然「說話」，因為屍體裡會殘留氣體，氣體排出時就會造成屍體微微抽動或發出聲響。

另一個傳說為「指甲和頭髮在死後仍然可以生長」，她指出，人死後指甲和頭髮是不會繼續生長的，之所以看起來變長了，是因為屍體皮膚因為脫水而收縮乾癟，所以便讓人誤會這些部位仍在生長，但其實它們是維持生前的長度不變。還有人認為，人死後不會流血，甚至認為屍體裡沒有血液，這都是錯誤的觀念，艾瑪解釋，血液有時候會因為死者的姿勢而堆積在某處，等到在「處理時」就會噴湧而出。

此外，艾瑪也透漏想要在太平間工作需「不膽小、不怕蟲」，因為這工作時常常需幫屍體挑出蛆蟲。她也幽默表示，自己的味覺因工作而產生變化，現在她很害怕洋蔥以及優酪乳的味道。