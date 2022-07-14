新北恩恩案報告稱依照中央指引！指揮中心轟：有矛盾不合常理

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

新北市染疫病逝男童「恩恩」延誤送醫等相關疑慮目前還完全釐清，新北市政府日前也已提交相關報告給中央流行疫情指揮中心。發言人莊人祥今表示，新北市提出的報告內容有矛盾和不合常理部分，會再請新北市再提出說明。

莊人祥說明，新北市政府在7/4第一次回函，明白表示送醫規範都有依照中央去年和今年初的指引，消防局局長和侯友宜市長都有表示依照中央指引做法，因此新北市政府完全了解中央有生命危險就應直接判救護車的指引。

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莊人祥說，指揮中心7/6有再次發文追問，新北市政府第二次回函有否認中央有衛生局同意才派遣救護車的規範，且新北市政府並無這樣規範，但新北市明知中央指引也沒有如此規定，新北市消防局在接到求救時，還多次聯繫衛生局，有矛盾和不合常理部分，會請新北市再提出說明。

另外，莊人祥也提到，新北市說明4/14當日，中和區衛生所有相關業務電話線路16線，同日下午5點到7點通話量為91通；另新北市衛生局相關業務電話線路30線，同日下午5點到7點通話量為695 通。新北市為這波疫情確診數最多的縣市，4/14下午5點半到6點半間，家屬與消防局多次無法撥通衛生局與中和區衛生所，可見衛生局與消防局間顯然無聯繫專線的配套措施。

而在個案家屬表示電話撥入時無語音留言，且消防局當日直接致電衛生所確實只有語音應答，語音應答「區衛生所您好，現在是下班時間，請於上班時間再來電」。但莊人祥表示，新北市回函表示該期間衛生局疾管科、其他科室支援及防疫專線委外駐點、中和區衛生所均有人員在勤，該語音應答造成民眾認定無人上班，顯有誤導疑慮，該時段實質負責專線服務人員數量仍不明，也會請新北市府再補充說明。



