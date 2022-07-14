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社會 社會焦點 保障人權

花蓮溺水熱點大揭密！　野溪暴漲+海域陡降...今年已107人溺斃

▲花蓮消防局呼籲，夏日戲水救溺口訣別忘記，才能玩的開心盡興。（圖／花蓮消防局提供，下同）

花蓮消防局呼籲，夏日戲水救溺口訣別忘記，才能玩的開心盡興。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

天氣炎熱又適逢暑假，民眾除了喜歡在家吹冷氣消暑外，也喜歡與家人朋友一同到溪邊玩水烤肉，溪水雖涼爽消暑，但往往容易忽略其潛在的危險性。日前有民眾至花蓮水源地及三棧南溪玩水導致溺水，根據花蓮縣消防局統計，今年1月至7月8日止計發生溺水案件178件，發生地點方面，海域有88件，野溪及游泳池則有90件；傷亡狀況為死亡107人、獲救120人、失蹤9人。

花蓮消防局表示，溺水意外中，野溪溺水熱點以美崙溪9件為最高，秀姑巒溪7件，三棧溪6件；海域溺水熱點以南北濱海域32件最高，台11線海域27件，七星潭18件，崇德以北海域10件。消防局自2016 年起協調各水域管理單位，共設置114處標示牌及134處救生圈等安全措施。另消防局各分隊於本年度暑假期間亦針對轄內易溺水之河流、野溪等熱點編排防溺巡邏勸導勤務54次，並利用媒體報章雜誌進行文宣加強防溺宣導46場次，發送宣傳單及手冊共770份，辦理防溺搶救訓練9場。
 
在溪流及野塘圳溝戲水時，因水域深度深淺不一且溫度較低，更暗藏石塊及漩渦，民眾常因尋求刺激跳水遊玩，恐造成抽筋或撞擊岩石受傷。其次，花蓮山區午後時常會造成強降雨使溪水暴漲，致無法離開溪谷造成受困，因此若發現山區烏雲密布時，應立即撤離以免造成危險。

▲花蓮消防局呼籲，夏日戲水救溺口訣別忘記，才能玩的開心盡興。（圖／花蓮消防局提供，下同）

花蓮消防局今年暑假期間針對易溺水之河流、野溪等熱點編排防溺巡邏勸導勤務達54次。

花蓮海域主要為陡降地形，距離岸邊不遠處深度即可達百米以上且暗流強勁，一不小心就被拖進海裡無法游上岸，如不熟悉地形及浪況時，易被捲入海中撞擊礁石，使自身陷入危險之中，在此呼籲民眾要保持警覺性，於溪水及海域遊玩時，遇特殊天候應停止一切水域遊憩活動立即上岸，如發現有人溺水，在出手救援前一定要先確保自身安全，盡量利用竹竿等延伸物，或是拋送漂浮物或救生圈，才是較為安全的做法。
 
遇緊急狀況時應牢記救溺口訣，依序為「叫、叫、伸、拋、划」：第1個叫是大聲呼叫，第2個叫是撥打119，伸是利用竹竿及樹枝等延伸物救人，拋是拋擲浮力足夠的球、繩、瓶、等漂浮物，划則是利用大型浮具如船、救生圈、救生以及救生浮標等划過去救人。夏日戲水救溺口訣別忘記，才能玩的開心盡興。
 
消防局局長林文瑞表示，民眾戲水前務必先注意相關公告標示慎選戲水水域，過程中勿進行危險動作如：跳水、進入深水區域等，並視狀況攜帶救生衣及浮具，才能避免意外一再發生。

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