那根變短了！日本「經典零食」10年對比...網嘆：回不去

▲日本網友對比KitKat10年來變化，大小真的有落差。（圖／翻攝自推特「@omochi_jc」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

隨著物價上漲，許多商品也跟著「縮水」了，不少廠商為了維持價格不變，就將商品份量減少。一名網友就對比日本「KitKat」巧克力夾心餅，10年來大小的前後變化，發現長度真的有差，讓許多人嘆「真的回不去」。

日本推特網友「@omochi_jc」發文表示，自己從登山包中找到「大約10年前」他買來當作登山零食的日本知名巧克力夾心餅KitKat。由於這款夾心餅，仍在各大通路販售且暢銷，他基於好奇心的驅使下，便到便利商店買了一模一樣的KitKat，想說來比較看看10年來有沒有差異。

這一比較沒想到竟發現KitKat大縮水了，原PO分享的照片中可見，新舊兩款巧克力夾心餅的包裝、顏色及LOGO都沒有太大差異，但「長度」卻明顯有一段落差，很明顯的，原PO昨天購入的KitKat，比在登山包中挖掘出來的10年前KitKat整整短了一大截，讓原PO忍不住發文和網友分享。

照片曝光後掀起熱議，光是貼文就超過17萬人按讚，將近4萬人轉推，「我覺得之後還會再變短」、「盒裝的原本就小一號，你有可能買到盒裝的尺寸」、「熱量也減少了！從98kcal變68kcal」、「回不去的物價．．．」、「這尺寸真的有差異呢」、「面對物價上漲，廠商也是逼不得已，我依舊會繼續支持。」、「KitKat真的很好吃呢」、「原PO禎有實驗精神哈哈」、「我覺得廠商很用心了啦～加油。」、「10年前的KitKat不知道還能不能吃」。