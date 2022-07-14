　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

那根變短了！日本「經典零食」10年對比...網嘆：回不去

▲▼日本網友對比KitKat10年來變化。（圖／翻攝自推特「@omochi_jc」）

▲日本網友對比KitKat10年來變化，大小真的有落差。（圖／翻攝自推特「@omochi_jc」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

隨著物價上漲，許多商品也跟著「縮水」了，不少廠商為了維持價格不變，就將商品份量減少。一名網友就對比日本「KitKat」巧克力夾心餅，10年來大小的前後變化，發現長度真的有差，讓許多人嘆「真的回不去」。

日本推特網友「@omochi_jc」發文表示，自己從登山包中找到「大約10年前」他買來當作登山零食的日本知名巧克力夾心餅KitKat。由於這款夾心餅，仍在各大通路販售且暢銷，他基於好奇心的驅使下，便到便利商店買了一模一樣的KitKat，想說來比較看看10年來有沒有差異。

這一比較沒想到竟發現KitKat大縮水了，原PO分享的照片中可見，新舊兩款巧克力夾心餅的包裝、顏色及LOGO都沒有太大差異，但「長度」卻明顯有一段落差，很明顯的，原PO昨天購入的KitKat，比在登山包中挖掘出來的10年前KitKat整整短了一大截，讓原PO忍不住發文和網友分享。

照片曝光後掀起熱議，光是貼文就超過17萬人按讚，將近4萬人轉推，「我覺得之後還會再變短」、「盒裝的原本就小一號，你有可能買到盒裝的尺寸」、「熱量也減少了！從98kcal變68kcal」、「回不去的物價．．．」、「這尺寸真的有差異呢」、「面對物價上漲，廠商也是逼不得已，我依舊會繼續支持。」、「KitKat真的很好吃呢」、「原PO禎有實驗精神哈哈」、「我覺得廠商很用心了啦～加油。」、「10年前的KitKat不知道還能不能吃」。

►幫牙齒開美肌！用這款牙膏就對了

ET快訊
快訊／高雄男摔落10米深百年古井　無呼吸心跳
快訊／大藥廠爆內線交易　知名律師獲利400萬遭約談
競速害死華航副機師！科技董座BMW時速「快到測不出」下場曝
姓名「這4字」只要中一字！　王品整隻龍蝦免費吃
《超偶》冠軍學妹來了　艾怡良哽咽曝朱俐靜1暖舉：她是我榜樣
找潤娥拍廣告代言　通訊軟體Jello上線三年宣布停止服務
台中爌肉飯店爆打架！200啤酒錢沒人出　4好友翻臉酒杯砸頭
許藍方被法院打臉！「摩鐵約會」人夫全說了　判決書內容曝
恩恩案報告曝「消防局5度找嘸衛生局」　最後靠私人手機連繫送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

那根變短了！日本「經典零食」10年對比...網嘆：回不去

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

彭佳慧聞好友黃嘉千婚變　哼《關你屁事啊》嗆辣回應！

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

見眼熟嫌犯：阿德～想你餒　花蓮警「搏感情式」路邊逮人

鬥牛？騎機車逆向飆國道　見警揮旗攔阻「直接撞開」

阿公摸車喊手痛討3千　他調監視器才知被碰瓷

2娃超跑開到半路沒電！　爺開油壓車「拖回」救援

那根變短了！日本「經典零食」10年對比...網嘆：回不去

Lulu靈堂陪朱俐靜7小時「曝家屬親製小物」鼻酸：想到她都是笑笑的

兄弟再度過招！　長榮國際8／5召開第二次股東會

雪霸遊客丟吐司餵櫻花鉤吻鮭　被正義哥兩度阻止才罷手

減肥成功保費最高減8折！　國泰人壽首創減肥險

「野菜靈獸」鹿野高台出沒　專屬AR熱氣球帶回家...還有刮刮樂

國安基金該不該護盤？　陳冲：4個問題看出端倪

快訊／高雄男離奇摔落10米深百年古井　無呼吸心跳緊急送醫

快訊／柯文哲贊成11／26公投重陽敬老金　黃珊珊撇：那是市長立場

少時吃完飯「餐桌前後對比」食量太驚人　網傻眼：難怪瘦！

桃園站冷氣故障換好已冬天！網嘆「不如改暖氣」　台鐵替代方案出爐

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

新奇熱門新聞

日本「經典零食」10年對比...網嘆：回不去了

美婦用34M巨乳碎西瓜

孕婦誕下「4手4腿」女嬰！村民直呼「神蹟」跪地叩拜

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

台灣10大恐怖遊樂設施！Top1網驚呼：不敢坐第2次

捷運廁所「半夜傳詭異敲門聲」！

F1~F12功能鍵　還有這些真正用法

擁34公分大鵰！他蟬聯20年「世上最大陰莖」寶座

世界一「手槍王」　女友只幫計時

死去靈魂被吸！6人自曝瀕死經歷

泡麵過期還能吃嗎？日廠商答案超意外

機車騎士玩觀音坐蓮　行人看傻了

燕子築巢真相曝光：牠們考量「這個」

更多熱門

相關新聞

主導印太同盟　安倍驟逝影響台日關係

主導印太同盟　安倍驟逝影響台日關係

安倍晉三的驟逝對台日關係是項重大打擊，因為近年他多次在美日安保相關發言與日本安全時，多次表示對台灣安全的關切，公開呼籲台海安定的重要性。未來岸田文雄首相沒有安倍的壓力，或將外交聚焦於他所在意的大國外交與振興日本經濟，勢將與中國大陸改善關係，我國政府必須密切關注，早有準備。

日本單日確診翻倍　BA.5將成主流毒株

日本單日確診翻倍　BA.5將成主流毒株

搶救無線電紀錄曝　安倍中彈3分鐘心肺停止

搶救無線電紀錄曝　安倍中彈3分鐘心肺停止

前外相河野太郎確診　曾參加安倍守靈儀式

前外相河野太郎確診　曾參加安倍守靈儀式

南洋風零食開吃！洋芋片鹹甜口感超涮嘴

南洋風零食開吃！洋芋片鹹甜口感超涮嘴

關鍵字：

日本零食KitKat

讀者迴響

熱門新聞

中華電信寄限定簡訊！499吃到飽方案曝

台首大停招、7月底前辦說明會助學生轉學

「蛋黃酥界愛馬仕」遭秒殺轉賣！陳耀訓道歉了

無性生活7年！穿性感睡衣色誘…尪卻躲開

即／國道「囂張姐」衝台中機場　停留7小時原因曝

她偷領2000萬「借弟弟買房」　老公刷簿吐血

陳為民掩面痛哭悼朱俐靜！陶晶瑩淚曝：她走得很安詳

騎機車衝國道狠甩紅斑馬　囂張姐身分曝光

即／國道「囂張姐」抓到了　現身台中機場被逮

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

「綠水鬼」摘掉10分鐘　他吃一餐70萬慘飛

肝功能正常卻罹肝癌...醫見她「愛吃堅果」懂了

快訊／3人正在等公車…竟被暴衝轎車撞飛！1人失去心跳

黑絲襪重機女追撞「360度重摔」蓋棉被：一堆酸民

朱俐靜追思會佈置曝光！ 好友Lulu率先抵會場弔唁

更多

最夯影音

更多
尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤
比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

彭佳慧聞好友黃嘉千婚變　哼《關你屁事啊》嗆辣回應！

彭佳慧聞好友黃嘉千婚變　哼《關你屁事啊》嗆辣回應！

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面