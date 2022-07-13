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鹽酥雞攤月休27天…遭他製表紀錄　網笑翻「老闆做身體健康的」

鹽酥雞攤月休27天遭他製表紀錄　網笑翻「老闆做身體健康的」

▲男子做表格記錄鹽酥雞攤27天休假理由。（示意圖／翻攝自爆怨公社）

圖文／CTWANT

不少鹽酥雞幾乎是全年無休，或是一個月休不到5天，不過有網友記錄住家附近鹽酥雞攤27天不開店的理由；從原PO製作表格可見，這個鹽酥雞攤主要是以老闆和家人身體狀況不開店理由最多，其餘包括天氣、器具、商品、房東因素，或是其他不明因素影響，其它網友就笑回老闆其實是「做身體健康的」。

原Po在臉書社團《爆廢公社公開版》發文還上傳1張照片，表示自家旁有間「神奇的鹽酥雞攤」，幾乎每天都不開店，這名網友還把原本要用來記錄訂餐的表格，變成紀錄鹽酥雞攤休假的理由。

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鹽酥雞攤月休27天遭他製表紀錄　網笑翻「老闆做身體健康的」

▲男子做表格記錄鹽酥雞攤27天休假理由，其中不免以老闆與家人身體狀況為最多。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

這名原PO從6月6日開始記錄，從製作的圖表上顯示，鹽酥雞攤休假理由以老闆身體狀況為最多，像是「老闆身體不舒服、感冒變嚴重、繼續休養、老闆中暑、手腕舊傷復發、手痛針灸、手痛沒買菜」，另外也有家薯身體不適，如「小朋友身體不舒服、小朋友拉肚子、外公急診沒人顧小孩」。

至於其餘的原因，像是「雨太大、下大雨、有事外出、油鍋故障、整理冰箱、商品不夠、房東臨時談事情、跟房東有約、商品不夠、攤子停水、瓦斯行忘記送瓦斯」等影響老闆開店意願，除此之外，原 Po還記錄下無法歸類的原因，這名網友則以「不明原因」作為替代。

這則貼文一曝光，果然引發網友熱議，不少人就表示，「老闆要不要去廟裡拜拜？整個月不是自己就是家人破病」，也有網友認為，「其實老闆只是無聊打發時間而已」、「興趣使然罷了」，更有網友對原Po特別用excel記錄下來太幽默、甚至認為「好用心、可能是開興趣的、笑死，頭一次看到鄰居還幫做記錄的」，還有網友笑稱鹽酥雞攤老闆「絕對是財富自由」、「老闆做身體健康的」。另外，網友也分享自家附近的「緣份店家」，像是住家附近的鹽酥雞有在放暑假，若是運氣不好，有網友還等一個多月等不到老闆營業。

鹽酥雞攤月休27天遭他製表紀錄　網笑翻「老闆做身體健康的」


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