台大新校長9位候選人出爐！　 知名院長、教授都入列了

▲台大公布9位新校長候選人名單。（圖／資料照）



記者許展溢／台北報導

台灣大學校長遴選委員會4月25日公開徵求第13任校長人選，校方今（11日）公布，共有9位成為校長候選人，名單包括李百祺、郭大維、陳文章、陳聰富、張耀文、黃瑞仁、黃慕萱、葉丙成、楊志新。

台大說明，校長遴選委員會4月25日公開徵求第13任校長人選，組織及運作要點」規定，由各學院、校友總會、行政會議等推選(薦)或依相關機制初步產生人選後，再由校務會議於111年2月19日選舉產生18名代表，並與教育部3名遴派委員共同組成。

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台大指出，該會成立後，4月25日公開徵求第13任校長人選，迄至6月27日止計收到推薦資料12件，經本會7月8日進行資格審查及推薦投票，計9位成為校長候選人。名單有李百祺（台大研發長、電機系特聘教授）、郭大維（台大前副校長、資工系特聘教授）、陳文章（台大工學院院長、化工系教授）、陳聰富（台大法律系講座教授）、張耀文（台大電資學院院長、電機系特聘教授）、黃瑞仁（台大醫院雲林分院院長）、黃慕萱（台大文學院院長、圖書資訊學系講座教授）、葉丙成（台大電機系教授），和楊志新（台大醫院癌醫中心分院院長）。

台大表示，依照此會工作進度，將於今年8月中下旬分別邀請候選人在校內公開說明治校理念，接著9月初舉行校務會議對個別校長候選人進行推薦投票，隨後至9月中旬將就校務會議推薦校長候選人的資歷與治校理念和相關人士進行深入訪談，並安排10月初逐一與候選人面談，預計於10月8日前選出校長當選人。