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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

衛福部長是自由業？　陳時中挨酸：風一樣的男子

▲▼民進黨台北市黨部新任主委張茂楠就職典禮7/11舉行，剛出爐的民進黨台北市長參選人陳時中與26名民進黨台北市議員參選人同台高喊凍蒜，營造勝選團結氣勢。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨台北市黨部新任主委張茂楠就職典禮11日舉行，剛出爐的民進黨台北市長參選人陳時中與26名民進黨台北市議員參選人同台高喊凍蒜。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨10日選對會拍板通過，徵召衛福部長陳時中參戰台北市長，但卻被外界質疑是「落跑」。對此，陳時中11日下午受訪時回應，自己從事的職務是「自由業」，卻又引來爭議。國民黨台北市議員徐巧芯批評，昨天宣佈參選，今天就「請假」跑去參加民進黨的活動，「自由業需要請假嗎？」

針對被外界批評「落跑」，陳時中11日受訪時表示，他所從事的職務，都是沒有任期的。換句話說，並不是要在這一期裡面當4年、3年或5年，我進到政務官體系裡面是自由業，進入政務官之後基本上是沒有任期的，「根據長官需要、我們能力做最恰如其分的安排，隨時可以來、隨時可以走，任務到了就接下來、任務完成就離開。」

陳時中強調，其他人自己有自主的任期，到底有沒有落跑，要把這想清楚，「我是沒有這個問題」。

徐巧芯質疑，陳時中說指揮官、衛福部長是屬於「自由業」，隨時可以來，隨時可以走，「不是啊大哥，你昨天宣佈參選，今天就「請假」跑去參加民進黨的活動，自由業需要請假嗎？」並稱他像是「風一樣的男子」。

面對爭議，陳時中稍早回應，自己的說法被誤解了，「我其實是說明我從事的職務是没有任期的，在當務官前是自由業（牙醫），當了政務官是長官需要任命的，基本上是沒有任期的。」

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