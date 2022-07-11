檳榔攤突現一捆「黑白繩」！西施驚見是雨傘節　嚇到憋尿喊救命

▲大型雨傘節竄入檳榔攤，嚇壞檳榔西施。（圖／黃明賜提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

夏季氣溫飆升，野生動物也可能難以忍受、頻頻找地方「避暑」，甚至躲進人類住居或辦公場所，日前就有保育類黑眉錦蛇竄進水里消防分隊辦公室，近日在南投市的檳榔攤和中寮鄉某農戶更先後傳出大型雨傘節闖入，把正在上班的檳榔西施嚇得花容失色，所幸經通報捕蛇專家協助，才讓不速之客回歸大自然。

捕蛇達人黃明賜指出，「案發」地點在南投市東閔路上的一間檳榔攤，日前有一條長約140公分的雨傘節竄入店面後方的起居間，檳榔西施發現時原以為是一捆繩索，再定睛一看就嚇到驚聲尖叫、連進去上洗手間都不敢，趕緊電請黃明賜和其工作團隊幫忙。

經驗豐富、技巧成熟的黃明賜和團隊成員，成功逮獲這條雨傘節，估計重量超過2台斤，爾後也幫中寮鄉一處農戶抓到另一條更大型的雨傘節，不但身長約150公分、重量也比南投市檳榔攤那條多了2至3兩。

黃明賜提醒，雨傘節、眼鏡蛇、龜殼花等3種毒蛇目前雖從保育類野生動物降為一般類，但依據《野生動物保育法》，仍不得逕行捕殺，否則可處6至30萬元罰鍰；民眾發現蛇類入侵住所，可通知並陪同捕蛇專業人員前往捉蛇並見證野放，或報請消防隊幫忙，千萬不可自行捕殺。