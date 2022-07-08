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日本科學家用冷凍乾燥體細胞　成功複製出「克隆鼠」

▲老鼠。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲日本科學家利用冷凍乾燥細胞成功複製出實驗老鼠。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

文／中央社

日本科學家利用冷凍乾燥細胞成功複製出實驗老鼠，這項技術據信未來將可用於保護物種，克服目前生物銀行面臨的挑戰。

法新社報導，聯合國警告全球物種滅絕速度正在加快，受到人類引發諸如氣候變遷等衝擊，至少100萬個物種可能消失。

全球各地湧現保存瀕臨絕種物種樣本的機構，盼憑藉未來的克隆（cloning，生物複製）技術，保護生物免於滅絕。

這些樣本通常利用液態氮冷凍保存，或是保存在極度低溫環境，這麼做成本高昂，也容易因為電力中斷而受影響。樣本通常是物種的精子或卵子細胞，很難或甚至不可能從年老或不孕的動物身上提取。

日本山梨大學科學家希望將體細胞（somatic cell，精子與卵子細胞以外的任何細胞）冷凍乾燥，來解決這項難題，並應用於克隆技術。

他們利用兩種老鼠細胞進行實驗，發現儘管冷凍乾燥技術會殺死細胞，並造成DNA嚴重損壞，但仍能複製出囊胚（blastocyst），之後發育為胚胎。

科學家從中提取幹細胞系，複製出75隻克隆鼠，其中一隻老鼠存活了1年9個月。

研究團隊也成功讓克隆鼠與正常老鼠交配，產下正常的小老鼠。相較於正常老鼠，克隆鼠產下的後代數量較少，而且公老鼠的其中一組幹細胞系，僅能複製出母的克隆鼠。

山梨大學生命環境學部生命工學科教授若山照彦領導研究，並於本月發布於國際期刊「自然通訊」（Nature Communications）。他表示：「取得進步應該不難。」

他告訴法新社：「我們認為在未來，藉由尋找冷凍乾燥的保護劑並改善乾燥技術，可以降低畸形的發生率，並提高生育率。」

不過，這項技術也有缺點。保存在液態氮和極低溫度中的細胞，複製出克隆鼠的成功率在2%至5%之間，相較下，利用冷凍乾燥技術保存的細胞，成功率僅有0.02%。

若山表示，相較於有名的複製羊桃莉（Dolly）研究，這項技術仍在早期階段。

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