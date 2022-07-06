醫師好辣變好衰？　徵信跟拍「美女業務」他卻意外入鏡

▲長相斯文的李沅達常上電視節目分享醫學知識，在骨科領域小有名氣。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

三總名醫李沅達因為和謝姓女業務開房釀成和徵信業者的金錢糾紛，雖然他與徵信業者的糾紛真相猶如霧裡看花，有待檢警進一步釐清，唯一可以確定的是，當他與謝女進入台北高檔汽車旅館的那一刻，就已對遠在澎湖的妻小造成難以彌補的傷害，對李來說，如何取得妻子的諒解，應該才是現今的當務之急。

跟拍李沅達的徵信業者是否存心勒索？還是被動封口？暫時無法確認，但坊間確實有不肖徵信業者會利用跟拍機會，勒索擔心東窗事發的偷情男女。有徵信業背景的名嘴砲哥告訴本刊，不肖業者會在各高檔汽車旅館出入口裝設針孔攝影機或派人盯梢，並鎖定高級名車跟拍，因為開好車的人身價通常較高，且開房間不太可能跟配偶，偷情的機率非常高。

▲神色驚慌的李沅達（右）與徵信業者（左）在三總內湖總院大廳談判。

砲哥指出，偷情者因不想東窗事發、被配偶知道，很容易被不肖徵信業者予取予求，最後付出龐大的封口費、遮羞費。砲哥說，有些徵信社的收費標準還會因為委託人或被跟監人的社會地位而有差別，如果社會地位較高，例如政治人物、醫師、律師等等，收費就會提高，把當事人當成肥羊狠宰。

▲李沅達事後前往台北市內湖警分局文德派出所（圖）報案，控告徵信業者恐嚇。

本刊調查，徵信業者跟監偷拍引發的糾紛層出不窮，最近的一起是屏東縣枋山鄉長洪啟能遭勒索案，他因為與鄉公所女職員偷情，遭洪妻委託的徵信業者跟拍約會畫面，並用針孔偷拍性愛影片，結果業者私下向洪勒索六百萬元，洪拒絕支付、報警處理。今年2月，屏東地檢署雖將業者依恐嚇取財等罪起訴，但洪的醜事也因此曝光，洪僅低調回應，家務事已交由司法處理，不願多談。

▲徵信業者否認勒索李沅達，聲稱委託人要求跟監謝女（圖），意外拍到李。



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