3寶媽接受檢查竟內出血慘死！　85歲老醫師謊報年齡「拿錯針」

▲ 帕爾汶在曼曼採集骨髓樣本後死亡。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名年逾80的醫師曾因醫療疏失及謊報年齡被監管機構停職並解僱，後來重新在其他醫院執業，卻又造成一起嚴重醫療事故，進行常規檢查時使用危險的方法及錯誤的針頭，害死一名48歲女病患，犯下重大過失殺人罪。

根據《鏡報》，據信現已85歲的男子曼曼（Isyaka Mamman）4日在聽證會上承認犯下重大過失殺人罪，即將被判刑，法官也要他做好入監服刑的準備。

檢方在聽證會上說明，48歲女病患帕爾汶（Shahida Parveen）和丈夫馬哈茂德（Khizar Mahmood）育有3個孩子，2018年9月3日因可能患有骨髓增生性疾病，在馬哈茂德陪同下就醫檢查，由血液學專業醫師曼曼負責。骨髓樣本通常從髖骨採集，但曼曼不顧病患反對，選擇用罕見且極其危險的方法，自帕爾汶的胸骨採集樣本，且使用錯誤的針頭，沒有刺中骨頭，而是刺穿她的心包，導致大量內出血。

針頭一插入，帕爾汶就失去意識，馬哈茂德嚇得激動跑出病房大喊，「他殺了她！我要他停下來三次，但他不聽，他殺了她！」而帕爾汶當天稍晚宣告死亡。

曼曼1965年在奈及利亞取得醫師資格，1991年來持續在英國執業，受訓期間填寫的出生年份為1936年9月16日，代表他21歲開始攻讀醫學，帕爾汶死亡時他則是81歲。但他開始在英國醫療系統工作時，謊稱是1941年出生，接著在2001年將近強制退休年齡時，申請英國國籍時再度謊報，宣稱是1947年出生，2004年因職業不當行為及謊報年齡被停職12個月，2006年重新開始執業，但出生年份始終存在爭議。

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