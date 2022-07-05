　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

3寶媽接受檢查竟內出血慘死！　85歲老醫師謊報年齡「拿錯針」

▲▼ 點滴,醫院,病床,病患,患者。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲ 帕爾汶在曼曼採集骨髓樣本後死亡。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名年逾80的醫師曾因醫療疏失及謊報年齡被監管機構停職並解僱，後來重新在其他醫院執業，卻又造成一起嚴重醫療事故，進行常規檢查時使用危險的方法及錯誤的針頭，害死一名48歲女病患，犯下重大過失殺人罪。

根據《鏡報》，據信現已85歲的男子曼曼（Isyaka Mamman）4日在聽證會上承認犯下重大過失殺人罪，即將被判刑，法官也要他做好入監服刑的準備。

檢方在聽證會上說明，48歲女病患帕爾汶（Shahida Parveen）和丈夫馬哈茂德（Khizar Mahmood）育有3個孩子，2018年9月3日因可能患有骨髓增生性疾病，在馬哈茂德陪同下就醫檢查，由血液學專業醫師曼曼負責。骨髓樣本通常從髖骨採集，但曼曼不顧病患反對，選擇用罕見且極其危險的方法，自帕爾汶的胸骨採集樣本，且使用錯誤的針頭，沒有刺中骨頭，而是刺穿她的心包，導致大量內出血。

針頭一插入，帕爾汶就失去意識，馬哈茂德嚇得激動跑出病房大喊，「他殺了她！我要他停下來三次，但他不聽，他殺了她！」而帕爾汶當天稍晚宣告死亡。

曼曼1965年在奈及利亞取得醫師資格，1991年來持續在英國執業，受訓期間填寫的出生年份為1936年9月16日，代表他21歲開始攻讀醫學，帕爾汶死亡時他則是81歲。但他開始在英國醫療系統工作時，謊稱是1941年出生，接著在2001年將近強制退休年齡時，申請英國國籍時再度謊報，宣稱是1947年出生，2004年因職業不當行為及謊報年齡被停職12個月，2006年重新開始執業，但出生年份始終存在爭議。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►台東熱氣球、天空之鏡爽玩4日才1999元！

ET快訊
快訊／他再爆林智堅抄襲學術月刊！「圖都一樣」
被鄉長耽誤的斜槓超人！他一人擁23張證照　醫師、怪手、大客車
影片曝！特斯拉國道「自己開」駕駛、乘客睡超香　網轟：7天後回
開特斯拉整車爽睡！國道飆時速246km　囂張男：台北台中46
快訊／民進黨拍板：Kolas挑戰花蓮、劉櫂豪再戰台東縣
啦啦隊女神寫真照「脫到剩蕾絲」太辣　爸爸氣炸
瘦子帶孕妻住渡假村被拍！揭與員工對話：不會再去了
快訊／彰化環保公園疑被丟廢棄物　一看竟是刺青男陳屍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國恐遭史上最大網攻　駭客稱兜售10億人個資及警方紀錄

3寶媽接受檢查竟內出血慘死！　85歲老醫師謊報年齡「拿錯針」

染疫最怕後遺症！「6種人」患長新冠風險最高　專家也難估痊癒時間

乾旱導致辣椒短缺！　北美超夯「紅公雞辣椒醬」暫停生產

德州貨櫃車悶死53人　她聽朋友1句勸活命！曝車內哭喊「煉獄情景」

首位韓裔數學家獲頒菲爾茲獎　許埈珥靠「里德猜想」威震數學界

17歲少女對得來速店員潑水　下秒遭「連轟2槍」慘死麥當勞

拘留所冷氣壞掉！日60多歲女行竊被逮　在警局「中暑亡」

臭水溝驚見男浮屍！民眾伸手一撈「他突復活起身」　驚悚影片曝

南韓新冠疫情反撲！單日確診新增近2萬人　BA.5恐成優勢病毒株

朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

Lulu曝和黃宣是同↘胞～　讚他「地才型主持人」

9人7狗去澎湖全暈船！　「阿金」緊張到面壁

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

遇車想插進賣場排隊線　團結防守成功：送啦！

男友神回避女友陷阱題XD　求生慾爆棚認真提問裝蒜

《非常律師禹英禑》朴恩斌超會演　自閉症律師開庭...甩開偏見！

中國恐遭史上最大網攻　駭客稱兜售10億人個資及警方紀錄

3寶媽接受檢查竟內出血慘死！　85歲老醫師謊報年齡「拿錯針」

染疫最怕後遺症！「6種人」患長新冠風險最高　專家也難估痊癒時間

乾旱導致辣椒短缺！　北美超夯「紅公雞辣椒醬」暫停生產

德州貨櫃車悶死53人　她聽朋友1句勸活命！曝車內哭喊「煉獄情景」

首位韓裔數學家獲頒菲爾茲獎　許埈珥靠「里德猜想」威震數學界

17歲少女對得來速店員潑水　下秒遭「連轟2槍」慘死麥當勞

拘留所冷氣壞掉！日60多歲女行竊被逮　在警局「中暑亡」

臭水溝驚見男浮屍！民眾伸手一撈「他突復活起身」　驚悚影片曝

南韓新冠疫情反撲！單日確診新增近2萬人　BA.5恐成優勢病毒株

男生也會得乳癌！醫示警「1關鍵因子」　癌細胞更易轉移

兄弟單局無打數寫25年來首次紀錄！悍將新洋投7局開箱

搭機巧遇基努李維！他全程目睹男神「親民暖行」被圈粉：這人也太好

快訊／不只竹科報告！他再爆林智堅抄襲學術月刊「圖都一樣」

快訊／第六度參選台東縣長！　劉櫂豪獲民進黨提名：再艱困都要勇往直前

無緣台東縣長提名　賴坤成悲嘆民進黨太殘忍：孤臣無力可回天

紫衣女蹲點撞車「下半身插進去」浪漫緊盯　網笑翻：內衣穿好啦

司機國道彰化停路肩下車捆貨　遭貨車追撞多處骨折送醫

確診傷病給付變更多！最高可領7907元　還可免繳勞保費

羅小白帶愛女朝聖偶像！　秒被圈粉「卡通人物從電視走出來」

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

國際熱門新聞

報應！他獵殺動物狂PO屍照　終遭行刑式槍殺

淫僧熱吻猥褻全都錄！　還用「老衲棒」偷錢

清純女星豪賭自斷星路　月花700元健身洗白反遭洗臉

美國慶槍擊案增至6死26傷　槍手躲屋頂隨機掃射

「10歲女童」父母投資虛擬貨幣慘賠2千萬

美國慶遊行槍擊　數百人狂奔逃難

專家：「這6種人」患長新冠風險最高

美8警「連開90槍」轟拒捕嫌犯　錄影畫面曝

血腥畫面曝！老婦遭鯊魚咬斷手腳游上岸死亡

救生員掛保證沒有鯊魚　女15分鐘後被咬死

17歲少女對店員潑水　下秒慘遭射殺

送行者買2張「幸運號」彩券　雙雙中獎獲999萬元

22歲槍手身份曝　芝加哥國慶遊行隨機槍擊釀6死26傷

迪士尼恐在2024年失去米奇、米妮獨家版權！

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

直擊Toyz與女友奈奈「路邊大方摸胸」

史上最貴iPhone！　iPhone 14全系列價格、規格爆料流出

女遺失Apple Watch　拾獲者竟來電：幫解鎖

朱俐靜早逝「這4女星也都罹乳癌走了」！

抄襲案大翻轉！指導教授：余正煌用林智堅的資料

第一女優票選！吳夢夢跟娃娃都輸「她」

「朱俐靜表姊」唐綺陽哽咽發聲！

猴痘12倍速突變超詭譎　兒童首例讓專家緊張

黃金蟒纏繞轎車　在高速公路狂飆

20歲女租屋內輕生亡　房東怒告求償千萬敗訴

朱俐靜驚傳癌逝！　享年40歲

Lulu剛下工　聞朱俐靜噩耗崩潰！

《全明星》名單曝光　隊經理換血

朱俐靜癌逝！全台每天31人診斷罹乳癌　醫提醒「出現3徵兆」別拖了

女神剛分手！約他旅拍「忘情嘿咻」劇情驚呆

更多

最夯影音

更多
朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們

朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們
朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

Lulu曝和黃宣是同↘胞～　讚他「地才型主持人」

Lulu曝和黃宣是同↘胞～　讚他「地才型主持人」

9人7狗去澎湖全暈船！　「阿金」緊張到面壁

9人7狗去澎湖全暈船！　「阿金」緊張到面壁

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面