大談「魯蛇買不起房論」惹怒租房族　王浩宇竟稱：雙北哪裡空屋多？

▲各縣市政府近期都祭出打房政策。（圖／記者陳筱惠攝）



記者杜冠霖／台北報導

前桃園市議員王浩宇近日頻頻對房價議題發表高見，更諷刺「在台灣買不起房子的魯蛇，在國外也買不起」引起網友熱議，對於租屋議題，王浩宇5日再次發文表示，敢開高租金的房東，大多數根本就是有錢到不缺錢的，「就算提高囤房稅又怎樣？不缺錢就是不缺錢嘛！降價就是不租。」

王浩宇近日化身房市達人，針對租屋族網友的留言表示，年輕人要很拚才能住在首都圈，「政府如果讓你買不起這些地方就要下台？」對於囤房稅議題，他則語出驚人，「雙北空屋哪裡多？」，面對網友指出雙北重劃區空屋多、提高屯房稅的意見，王浩宇更直言，「需求不在那邊，在市區」、「（提高囤房稅）最後就是負擔得起這麼高稅率的財團買走了」

王浩宇表示，對財團來說，放著不租也不會怎樣，囤房稅3%又怎樣？明年開始長租客3%就好，房東有吃虧嗎？吃虧的是房客，「就像政府補貼館長健身房、不漲電費，請問你的月費有沒有降給會員？教練課有沒有比較便宜？沒有嘛！因為你也會說是公定價。」

但根據財政部110年度「非自住住家用房屋稅籍家戶歸戶」統計，各家戶持有非自用住宅超過十戶者共有2169戶，數字驚人，對此，王浩宇解釋，南韓提高囤房稅，最後傷害到的都是底層那種繼承房子的窮人，反而方便財團到處搜刮房屋，因為稅金對他們來說只是零頭而已。最後房子都被財團買光了。

王浩宇解釋，南韓的作法，是第二戶就算囤房，1000萬台幣價值就要多繳32萬台幣稅金。結果房東就把32萬除12個月加給房客，短短兩年內房租就成長50%。