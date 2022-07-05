猴痘出現兒童首例！病毒「12倍速」突變　專家示警：代誌大條

▲過去認為猴痘大多經由性接觸傳染，如今法國傳出首例兒童個案，讓專家緊張恐怕還有不為人知的傳染途徑。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、 文／CTWANT

台灣於6月24日出現首例猴痘確診個案，成為新加坡、韓國後，亞洲第3個出現猴痘病例國家，目前猴痘疫情蔓延全球達47國、出現近4000例確診個案，法國更出現首例兒童個案，法國衛生當局在當地25日晚間宣布，巴黎出現一名小學生感染猴痘病毒。

中國醫藥大學新竹附設醫院感染科主任張凱音表示，猴痘是由猴痘病毒引起的疾病，1958年首次猴子身上發現，因此命名，但並非只有猴子才會感染猴痘，包括松鼠等齧齒類動物也是常見的宿主。

[廣告]請繼續往下閱讀...

猴痘是一種人畜共通疾病，世界第一例人類病例於1970年在剛果民主共和國出現，之後非洲平均每年都會發現幾千例病例。張凱音說，但非洲的病例都屬於偶發、且小範圍的群聚感染，且應該都是由動物傳給人。相較之下，今年5月中旬於歐美國家爆發的這一波疫情，範圍愈拉愈大，已經蔓延至少47國，98%都是經由人與人的性接觸傳染。

過去認為猴痘是經由極為親密的接觸才造成傳染，但隨著猴痘病毒不斷突變，到底現在的傳播能力如何？傳播途徑？都充滿變數。葡萄牙研究團隊5月底在國際學術期刊《自然醫學》（Nature Medicine）發表成果，發現今年這一波的猴痘病毒突變速率是先前的6至12倍之多。

葡萄牙科學家挑選出 15 份猴痘病毒樣本，發現這次的病毒總共攜帶 50 種新突變，將這些突變 與2018~2019 年檢測到的病毒株相比，發現是過去從未見過的，以往猴痘病毒每年突變頂多1~2個，現在一口氣出現 50 種，突變速率相當驚人。科學家認為這顯示猴痘病毒已經「加速進化」，也懷疑因此造成傳播力急遽上升。

▲世界第一例猴痘案例出現在1970年出現，當時大多是動物傳染給人類，但如今已經演變成人傳人，而且傳播力似乎有加快的趨勢。（圖／取自WHO）

不只如此，法國甚至出現首例兒童案例，當地衛生局已展開疫調，追蹤該名小學生的接觸鏈。法國兒科傳染病專家柯恩教授（Professor Robert Cohen）表示，這名兒童案例的出現，顯示猴痘並不是一種只會透過性來傳播的疾病，其他形式的密切接觸也可能導致感染，例如衣物、床單，因此每個人都可能受到影響，包括兒童。

柯恩教授指出，必須釐清孩童傳染的途徑和傳播鏈，「如果是家庭內部的，那就不足為奇，但如果我們無法弄清楚它來自哪裡，那麼問題就更大了。」

目前傳出該名法國孩童的同住手足也出現疑似症狀，疾管署防疫醫師陳婉青表示，由於猴痘屬於接觸傳染，所以推測這位法國兒童猴痘患者由同住家人傳染的機率較高，不過，由於孩童的免疫系統尚未成熟，一旦感染，可能嚴重度會高於成人，雖然該名孩童目前病況穩定，但後續仍要持續觀察。

延伸閱讀

▸ 病毒之戰2／症狀難辨！可能只有一顆疹子 「跨國超連結」擴散全球

▸ 新竹霓虹燈1／民進黨強激高虹安出馬 暗爽三腳督漁翁得利

▸ 大街恩愛1／Toyz毒品罪遭起訴勒戒40天 與女友奈奈路邊大方摸胸