共機中文名稱公開！殲-20叫「威龍」武裝直升機叫「霹靂火」

▲迷彩塗裝的殲-20戰鬥機（威龍）。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸中國航空工業集團近日首次公布軍民機產品品牌命名規則，並公布了18個品牌系列的各型產品品牌名稱，其中包含了殲-20、殲-16等戰鬥機，以及轟-6K等轟炸機。

根據中國航空工業集團官方微博發表的文章，在航空工業集團舉辦的品牌與社會責任專題活動中，首次公布了軍民機產品品牌命名規則，並發布了18個品牌系列的各型產品品牌名稱，涵蓋了戰鬥機、轟炸機、運輸機、特種飛機、教練機、直升機、通用飛機和無人機共八大類機種。

中國航空工業集團所公布的軍機命名如下：

戰鬥機：殲-20（威龍）、殲-16（潛龍）、殲-11（應龍）、殲-10（猛龍）、JF-17（梟龍）、殲-15（飛鯊）。

▼殲-16戰鬥機（潛龍）釋放干擾彈。（圖／CFP）



轟炸機：戰神（轟-6K）、雷神（轟-6N）。

運輸機：鯤鵬（運-20）、麒鵬（運-9）、鴻鵬（運-8）。

預警機：千里眼（空警-500）。

▼轟-6K轟炸機（戰神）。（圖／CFP）

特種機：海雕（運-9反潛機）、雷電（運-9電子戰飛機）。

教練機：獵鷹（教練-10）、山鷹（教練-9）、雄鷹（教練-8）、雛鷹（初教-6）。

直升機：戰術通用直升機命名為「神鵰」，直-8（神鵰-8）、直-9（神鵰-9）、直-11（神鵰-11）、直-20（神鵰-20）；武裝直升機命名為「霹靂火」系列，直-10命名為霹靂火-10，直-19命名為霹靂火-19。

民機系列包括：「吉祥鳥」系列民用直升機，如AC-313為「吉祥鳥-313」；大型水陸兩棲飛機AG600命名為「鯤龍」，高端型通用飛機命名為「領翔」，普通型通用飛機命名為「領雁」，飛艇和繫留氣球類命名為「祥雲」。

另外，民用運輸類飛機仍以「新舟」系列命名，軍民用無人機保留了「翼龍」「雲影」「旋戈」三個系列的品牌命名。

▼直-10武裝直升機（霹靂火-10）。（圖／CFP）

