台灣超額死亡世界第2低　指揮中心秀4張圖：防疫成果僅次紐西蘭

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1）公布過去投藥及染疫死亡率總回顧，根據經濟學人統計，台灣的超額死亡數世界第二低，每10萬人超額死亡-8，僅輸給紐西蘭-29。發言人莊人祥表示，超額死亡指的是疫情期間總死亡數，減去非疫情期間總死亡數，愈高表示疫情造成死亡情況愈嚴重。

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▲指揮中心公布台灣超額死亡世界第二低。（圖／指揮中心提供）

根據經濟學人資料顯示，台灣每10萬人超額死亡-8，疫情期間為-2000，僅次於紐西蘭的-29及-1500。莊人祥表示，衛福部昨天也有公布去年死因統計，自109年至110年的超額死亡數，估計為-2925人，和經濟學人用機器人計算出來的結果（-4508）雖不一致，但他解釋，是因每個國家和學術單位統計方式不同的關係。

▲指揮中心公布台灣染疫死亡率在主要國家中處於最低程度。（圖／指揮中心提供）



莊人祥說，不同統計方法及計算方式，跑出來的結果就不一樣，「所以統計處為了跟國際比較基礎一致，加上經濟學人的發表獲得很多學術期刊引用，才決定採用經濟學人結果。」也就是至5/31為止，台灣每十萬人超額死亡為-8，居世界第二低。

▲▼指揮中心公布台灣5-11歲疫苗施打率及投藥率世界第一。（圖／指揮中心提供）

