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疾管署提升猴痘旅遊警示！44國列第二級「避去這類密切接觸風險場域」

▲▼指揮中心6/30記者會，醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

猴痘疫情衝擊歐美，台灣也出現首例境外移入，疾病管制署今（30）日宣布即日起將具本土或不明感染源猴痘個案44國的旅遊疫情建議提升至「第二級：警示(Alert)」，當中包含疫情嚴峻歐洲27國、美洲7國，前往上述國家/地區旅遊，應避免前往可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域。

疾管署指出，全球自今年5月起於非猴痘疫區爆發疫情以來，截至今年6月29日全球累計55國報告至少5,022例確診，其中以歐洲及美洲區域疫情最為嚴峻，累計病例前五名分別為英國、德國、西班牙、法國、葡萄牙。歐盟疾控中心(ECDC)表示，此波疫情個案多為年輕男性，以親密接觸之人際傳播可能性較高；我國亦於6月24日出現首例自德國境外移入確診病例。世界衛生組織(WHO)於今年6月25日評估，此波疫情於歐洲區域已廣泛爆發，於該區內傳播風險為高，歐洲以外區域考量其傳播模式及各國應對能力，傳播風險則為中。

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疾管署說明，依據目前蒐集監測資料顯示，全球受影響之55國，其中11國具報告個案，惟皆屬境外移入個案(含臺灣)；而其餘44國則具本土或感染來源不明個案，分別為歐洲區域(27國)之英國、德國、西班牙、葡萄牙、法國、荷蘭、義大利、比利時、瑞士、愛爾蘭、以色列、奧地利、丹麥、瑞典、波蘭、匈牙利、斯洛維尼亞、捷克、羅馬尼亞、芬蘭、挪威、冰島、希臘、拉脫維亞、馬爾他、喬治亞、盧森堡，美洲區域(7國)之美國、加拿大、智利、秘魯、巴西、墨西哥、阿根廷，非洲區域(8國)之奈及利亞、剛果民主共和國、中非共和國、迦納、喀麥隆、貝南、剛果共和國、南非，東地中海區域(1國)之阿拉伯聯合大公國，及西太平洋區域(1國)之澳洲。

疾管署進一步說明，基於當地可能已具社區傳播風險，為提醒民眾注意，疾管署將前述具本土或不明感染源猴痘個案之44個國家旅遊疫情建議提升至「第二級：警示(Alert)」，疾管署將嚴密監控國際間疫情變化，視疫情狀況隨時調整旅遊建議範圍。

疾管署提醒，猴痘傳播途徑主要包含直接接觸病灶、飛沫及接觸汙染物感染，倘國人前往上述國家/地區旅遊，應避免前往可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域；返國入境或接觸返國人士後，若出現發燒、淋巴結腫大、皮疹(可能僅有局部且少量)等症狀，應儘速就醫並告知醫療人員相關接觸史。

▲▼猴痘症狀及其預防與照護。（圖／指揮中心提供）

▲▼猴痘症狀及其預防與照護。（圖／指揮中心提供）

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