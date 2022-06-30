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社會 社會焦點 保障人權

「天天樂紅牌」15歲就被賣進娼寮　日接上百恩客30年

▲▼ 天天樂。（圖／翻攝自Google maps）

▲「天天樂」今熄燈。（圖／翻攝自Google maps）

記者崔子柔／綜合報導

台灣最後一家合法公娼，位在桃園的「天天樂」經營近60年，決定在今（30）日熄燈，店內最後一名小姐「花花」則向鄰居透露，做這行30多年，還想不到能換什麼工作。

據傳「天天樂」負責人6月1日向桃園市警局行政科報備，聲稱因疫情導致生意冷淡，店內公娼幾乎沒有收入或收入不穩求去，因無法經營下將關門歇業。民國五、六十年間，民權路99巷擁有多家公娼館，外界統稱為「長美巷」，每當入夜後車水馬龍，上百名小姐一字排開任君挑選。

▲全台僅剩唯一合法公娼「天天樂」傳出已向主管單位桃園市警局行政科報備自主歇業，圖為現址狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲全台僅剩唯一合法公娼「天天樂」走入歷史。（圖／記者沈繼昌翻攝）

根據《聯合報》報導，住在「天天樂」同條巷子50多年的吳奶奶提到，花花是來自台東縣的原住民，她15歲、國中畢業時就被賣來公娼，當時還不會講台語，但因皮膚白、愛笑，熱情又有禮貌，沒多久就成為店內紅牌。

吳奶奶指出，每逢週末或年節，總有人在台前等候花花，她一天可以服務超過百名客人，用當時一節行情一千元來算，每天能幫老闆賺進超過十萬元，花花可以抽三萬元，但分給仲介和父母後，留在自己身上的錢不多。

吳奶奶也說，花花做了公娼30年，一個月只休一天，替家裡還債，前陣子疫情嚴重接不到客人，還常聽她訴苦說「今天還沒開張」，這次店要歇業，花花則苦笑說還沒想到能換什麼工作。

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